SpaceX:n ja Starlinkin omistaja Elon Musk.

Venäjän pääsy Starlink-järjestelmään on estetty, Elon Musk sanoo

Ukrainan puolustusministerin mukaan yhteistyötä avaruusyhtiön kanssa jatketaan.
Avaruusyhtiö SpaceX pyrkii estämään Venäjän laittoman pääsyn Starlink-satelliittijärjestelmään, ja Ukrainan puolustusministeri  Myhailo Fedorovin mukaan toimenpiteet ”tuottavat jo todellista tulosta”. Asiasta uutisoi The Kyiv Independent. Ukraina vetosi asiassa yhtiöön tammikuun lopussa, ja sunnuntaina Fedorov kertoi maan jatkavan tilanteen seuraamista SpaceX:n kanssa.

Venäjä on Ukrainan mukaan käyttänyt Starlink-satelliittiyhteyttä drooniensa ohjaamiseen. Fedorov kiitti torstaina SpaceX:n omistajaa, miljardööri Elon Muskia nopeasta reagoinnista Ukrainan huoleen. Musk vahvisti viestipalvelu X:ssä sunnuntaina yhtiön onnistuneesti estäneen venäläisten pääsyn järjestelmään. Musk kertoi yhtiön olevansa valmis lisätoimiin tarvittaessa.

Fedorov kiitti Muskia sunnuntaina X:ssä, kuvaillen miljardööriä ”Ukrainan kansan aidoksi ystäväksi”.

Puolustusministerin avustaja Serhii Beskrestnov kommentoi lauantaina SpaceX:n ja Ukrainan yhteistyötä asian tiimoilta.

– Kaikki nämä toimet tähtäävät yhteen tavoitteeseen: maamme asukkaiden (sekä sotilaiden että siviilien) ja infrastruktuurin suojelemiseen vihollisen iskujen aiheuttamalta uhalta (miehittämättömiltä ilma-aluksilta), Beskrestnov sanoi.

