Venäjän pääsy Starlink-järjestelmään on estetty, Elon Musk sanoo

Avaruusyhtiö SpaceX pyrkii estämään Venäjän laittoman pääsyn Starlink-satelliittijärjestelmään, ja Ukrainan puolustusministeri Myhailo Fedorovin mukaan toimenpiteet ”tuottavat jo todellista tulosta”. Asiasta uutisoi The Kyiv Independent. Ukraina vetosi asiassa yhtiöön tammikuun lopussa, ja sunnuntaina Fedorov kertoi maan jatkavan tilanteen seuraamista SpaceX:n kanssa.
Venäjä on Ukrainan mukaan käyttänyt Starlink-satelliittiyhteyttä drooniensa ohjaamiseen. Fedorov kiitti torstaina SpaceX:n omistajaa, miljardööri Elon Muskia nopeasta reagoinnista Ukrainan huoleen. Musk vahvisti viestipalvelu X:ssä sunnuntaina yhtiön onnistuneesti estäneen venäläisten pääsyn järjestelmään. Musk kertoi yhtiön olevansa valmis lisätoimiin tarvittaessa.
Fedorov kiitti Muskia sunnuntaina X:ssä, kuvaillen miljardööriä ”Ukrainan kansan aidoksi ystäväksi”.
Puolustusministerin avustaja Serhii Beskrestnov kommentoi lauantaina SpaceX:n ja Ukrainan yhteistyötä asian tiimoilta.
– Kaikki nämä toimet tähtäävät yhteen tavoitteeseen: maamme asukkaiden (sekä sotilaiden että siviilien) ja infrastruktuurin suojelemiseen vihollisen iskujen aiheuttamalta uhalta (miehittämättömiltä ilma-aluksilta), Beskrestnov sanoi.
The first steps are already delivering real results. We are working very closely with your team on the next important steps. Thank you for standing with us. You are a true champion of freedom and a true friend of the Ukrainian people.
— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 1, 2026