Idässä vaihdetaan nyt belarusilaisiin autoihin

Belarus auttaa Kiinaa valloittamaan Venäjän automarkkinoita. Johtavien ulkomaisten autonvalmistajien poistuminen Venäjältä johti siihen, että venäläiset alkoivat ostaa pääasiassa kiinalaisia autoja, mukaan lukien niitä, jotka on valmistettu Belarusissa.

Maaliskuussa belarusilainen merkki Belgee nousi Avtostatin mukaan ensi kertaa kymmenen eniten myydyn automerkin joukkoon. Sen myynti on kasvanut vuodessa 2,6-kertaiseksi.

Yhteensä 2 732 myydyllä autolla Belgee nousi maaliskuussa yhdeksännelle tilalle kiinalaisen Jetourin ohi, vaikka Venäjällä myydään vasta yhtä Belgeen mallia, X50-crossoveria, joka näyttää Geely Coolrayn https://www.auto-data.net/fi/geely-coolray-model-2730 kloonilta. Sitäkin myydään Venäjällä, mutta se maksaa 300 000–500 000 ruplaa enemmän kuin X50.

Helmikuuhun asti Belgeetä toimitettiin Venäjälle Geelyn nimellä, mutta nyt siitä on tullut toinen ei-kiinalainen merkki top 10 -listalle. Maaliskuuhun 2022 asti vuonna 2011 perustetulla belarusilaisella Belgillä oli Geelyn Atlas Pro-, Coolray- ja Tugella-mallien tuotantolinja ja siellä suunniteltiin seniorimallien Monjaro ja Emgrand tuotantoa.

Pian Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen tuotantolinja pysähtyi ja työntekijät lomautettiin, koska rakennussarjojen saanti Kiinasta vaikeutui. Vasta viime vuonna Geely onnistui ratkaisemaan komponenttien logistiikkaongelman, mikä onnistui helpommin Belarusin kuin Venäjän kanssa.

Kiina ei aio rakentaa autotehtaita Venäjälle. Venäjän on jo vaikea myydä omaa autotuotantoaan ja sen kotimaan markkinat kasvavat odotettua hitaammin. Kiinalaismerkit jatkavat hyökkäystään Venäjän markkinoille, vaikka venäläinen AvtoVAZ yrittää estää niitä kaikin tavoin. Venäläisvalmistajan aloitteesta viime elokuussa nostettu kierrätysmaksu ja muutos sen maksujärjestelyssä pysäytti kiinalaisten autojen osuuden kasvun myynnissä. Tänä vuonna se on jopa laskenut 57 prosenttiin maaliskuussa helmikuun 60 prosentista.

Ladan markkinaosuus on kasvanut ensi kertaa puoleen vuoteen ja on nyt Avtostatin mukaan 30 prosenttia, mutta sen menestys on väliaikainen. Kiinalaisvalmistajat antavat niin suuria alennuksia, että ne alkavat kilpailla Ladan kanssa hinnassa.

Lähes kaikki kiinalaismerkit aikovat lisätä myyntiään Venäjällä tänä vuonna ja laajentaa jälleenmyyjäverkostoaan. Niillä oli vuoden alussa jo 2 207 virallista välittäjää, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Belgee suunnittelee aloittavansa kahden uuden mallin tuotannon tänä vuonna: Geely Emgrandiin perustuvan S50:n ja Geely Atlas Prohon perustuvan X70:n.