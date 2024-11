Yllätysarvio Pohjois-Korean joukoista: Suurin hyöty on etulinjan takana

Pohjois-Korean lähettämien sotilaiden kerrotaan olleen tulitaisteluissa Ukrainan joukkojen kanssa Kurskin alueella. Pohjoiskorealaisia arvioidaan olevan Venäjällä noin 10 000.

Brittiläinen ex-tiedustelu-upseeri Philip Ingram uskoo, että ulkomaisten vahvistusten todellinen hyöty Kremlille voi olla rintamalinjan takana. Venäjälle on tiettävästi lähetetty pioneerijoukkoja, jotka voivat vahvistaa puolustusasemia ja rakentaa komentopisteitä tai huoltotukikohtia. Mukana on myös rynnäkkö- ja erikoisjoukkoja.

– Etelä-Korean tiedustelu on julkaissut uskottavia raportteja siitä, että pohjoiskorealaisia erikoisjoukkoja olisi lähetetty merkittäviä määriä, Philip Ingram sanoo Frontline-ohjelmassa.

Ingram huomauttaa, ettei pohjoiskorealaisten taistelutehoa voi arvioida maan julkaisemien propagandavideoiden perusteella. Niiden sisältö on tarkasti käsikirjoitettua ja ajoittain koomista.

– Pohjois-Korea sanoo, että he ovat maailman parhaita. Videoissa he usein murskaavat päällään isoja betonilohkareita ja tekevät huvittavia tansseja paraatikentillä. Tämän pitäisi vakuuttaa katsoja siitä, että he ovat kovia erikoisjoukkoja, entinen tiedustelu-upseeri toteaa.

Todennäköistä on, että Pohjois-Korean sotilaiden toiminta etulinjan taisteluissa osoittautuu vaatimattomaksi. Diktaattori Kim Jong-un on jo toimittanut Kremlille valtavan määrän tykistöammuksia, joten jalkaväen tueksi voidaan mahdollisesti tuoda omaa tykistöä.

Ukrainan tilannetta helpottaa se, että maan oma puolustusteollisuus on saanut laajennettua ammustuotantoaan. Euroopan ja Yhdysvaltojen tuotantomäärät ovat lisäksi moninkertaistuneet. Asevarusteluun rahansa ohjannut Pjongjang on tuottanut tykistökalustoa ja ammuksia valtavat määrät, mutta laatu voi osoittautua kyseenalaiseksi.

– Monet näistä ovat suutareita. Neuvostoaikaisilla kranaateilla ei ole samaa kantamaa tai räjähdysvoimaa länsimaisiin ammuksiin verrattuna. Konflikteissa huoltoon ja tuotantoon liittyvät tylsät yksityiskohdat ovat usein ratkaisevan tärkeitä menestyksen kannalta, Philip Ingram toteaa.

