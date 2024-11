”USA ei lähde Natosta” – Pekka Toveri listaa mihin Euroopan pitää nyt varautua

Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi on herättänyt huolta monissa, kirjoittaa kokoomuksen europarlamentaarikko, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri, joka on jakanut ajatuksiaan aiheesta X-ketjussa.

– USA:n hallinnon tärkeimmät alueet tulevat olemaan: 1. Kotimaa (talous ja maahanmuutto), 2. Kiina, 3. Eurooppa ja Ukraina (ei aina edes kolmantena), Toveri toteaa.

– Tämä olisi toteutunut [Kamala] Harrisinkin voittaessa, hän jatkaa.

Sanoma tulee olemaan, että Euroopan pitää kantaa enemmän vastuuta puolustuksestaan. Toverin mukaan 3 prosenttia bruttokansantuotteesta puolustukseen ”on uusi 2 prosenttia”.

– Harris olisi sanonut samaa, vähän kohteliaammin.

– Ja tärkeä sanoma, Eurooppa on edelleen flegmaattinen puolustuksen suhteen, ehkä nyt tulee vauhtia, Toveri jatkaa.

USA ei Toverin mukaan lähde Natosta.

– Se ei ole USA:n kansallisissa intresseissä, jos se aikoo kamppailla Kiinan ja Venäjän kanssa asemastaan. Vaikka Trump ei sitä ymmärtäisi, kongressi ymmärtää, siksi se teki lain joka kieltää presidenttiä erottamasta USA:ta Natosta, kirjoittaa Toveri, joka oli vuosina 2016-2019 Suomen puolustusasiamiehenä Washingtonin-suurlähetystössä.

Taloudessa Trump on uhannut Eurooppaa tulleilla ja Toverin mukaan EU on varautunut tähän.

– Ollaan valmiimpia koviinkin neuvotteluihin, kun on opittu Trumpin edellisestä valtakaudesta.

Toveri toteaa, että Ukrainan kohtalo huolestuttaa, sillä Trump on luvannut saada rauhan aikaan nopeasti pakottamalla maat neuvotteluihin.

– Avainkysymys on, kenen ehdoilla neuvotellaan? Jos [Vladimir] Putin saa haluamansa, hän on pian valmis haastamaan länttä ja otollisin aika olisi Trumpin kauden lopulla.

– Trumpista ei kuitenkaan koskaan tiedä. Pitää muistaa että 2016-20 Trumpin hallinto vahvisti Euroopan puolustusta, aloitti aseavun Ukrainalle ja karkotti 60 venäläistä vakoojaa USA:sta. Toki takana olivat hallinnon ”aikuiset”, kenraalit ja muut Venäjän tuntijat. Seuraavassa hallinnossa heitä ei juurikaan ole, Toveri jatkaa.

Toverin mukaan jos Trump kuitenkin kokee Putinin nöyryyttävän häntä, hän voi toimia yllättävästikin.

Euroopan ja USA:n transatlanttisilla suhteilla on pitkä historia ja Toveri ei usko siteen olevan vaarassa, sillä siihen on myös vahva yhteinen intressi.

– Linkki kestää varmasti tämänkin presidentin vaikka vähän heikkenisikin, hän sanoo.

– Tämä on samalla Euroopalle mahdollisuus aikuistua ja alkaa hoitaa itsenäisemmin asioitaan. Vahva yhtenäinen Eurooppa on meidän etumme globaalin suurvaltakilpailun maailmassa.

– Edessä on vuosikymmenien haaste, nämä 4 vuotta menevät nopeasti, katse horisonttiin, Toveri muistuttaa.

