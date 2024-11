Aseavulle Ukrainaan tuli kiire – väistyvä hallinto pelkää, että Donald Trump pysäyttää sen heti

Yhdysvaltojen väistyvän presidentti Joe Bidenin hallinto kiirehtii viimeiseksi jäävää aseapupakettiaan Ukrainalle.

Noin kuuden miljardin dollarin arvoinen aseistuserä on tarkoitus saada matkaan ennen uudelleen presidentiksi nousevan Donald Trumpin virkaanastujaisia, joita on tarkoitus viettää 20. tammikuuta 2025.

Paketin kiirehtimisen kanssa on kuitenkin isoja ongelmia. Tavallisesti siitä hetkestä, kun uusi apupaketti julkistetaan, kuluu monta kuukautta ennen kuin se saadaan kuljetettua perille. Bidenin hallinnossa on Politicon lähteiden mukaan vakava huoli siitä, että seuraava ylipäällikkö saattaa määrätä aseavun pysäytettäväksi ennen kuin se ehtii Ukrainaan asti.

Yksi haaste on tuotanto. Näin nopeasti on vaikeaa lähettää muuta kuin sellaista aseistusta, joka on jo valmistettu. Asetehtaat eivät normaalissa tahdissa ehdi parissa kuukaudessa valmistaa kuin osan. Varastoja Yhdysvalloilla on, mutta puolustusministeriö ei välttämättä halua kajota niihin koska se vaikuttaa Yhdysvaltojen omaan varautumiseen.

Puolustusministeriön eli Pentagonin viestintä on vakuuttanut vielä kuluvalla viikolla, ettei Ukrainalle lähetettävässä aseavussa ole tapahtumassa muutoksia – eli se jatkuu kuten ennenkin.

Vaalikampanjansa Trump ja varapresidenttiehdokas JD Vance ovat kuitenkin kritisoineet Bidenia ja hänen hallintoaan amerikkalaisten rahojen kaatamisesta Ukrainaan, mutta Yhdysvaltain senaatissa aseavun jatkamiselle on ollut republikaanipuolueen edustajien kesken vakaa tuki.

Trump on sanonut myös, että jos hänestä tulee Yhdysvaltojen presidentti, hän aikoo lopettaa Ukrainan sodan nopeasti. Tämä on herättänyt huolestuneita spekulaatioita siitä, että Trump saattaisi yrittää pakottaa osapuolet neuvottelupöytään.

Suomalaisista eniten Trumpia tavannut presidentti Sauli Niinistö sanoi kuitenkin keskiviikkona Yleisradiolle, että ei usko että Trumpin valinnalla olisi välittömiä vaikutuksia Ukrainalle annettavaan aseapuun.