Miksi media reposteli traagisesti kuolleen Janne Puhakan tuloilla? ”Vastenmielistä”

Monen median luetuimmat jutut koskevat tänään veropäivän tietoja. Otsikoissa vilisevät julkkikset ja kovatuloisimmat suomalaiset sekä tunnettujen henkilöiden tulojen vertailut. Mukaan on tosin mahtunut esimerkiksi IL:n juttu ”42 päivää ryypänneen Joukon messevästä veronpalautuksesta”.

Veropäivän uutisointi on kerännyt myös arvostelua ja kysymyksiä median rajojen perään. Esimerkiksi hiljattain henkirikoksen uhrina menehtyneen entisen jääkiekkoilija Janne Puhakan tulotietojen käsittely on herättänyt keskustelua. Puhakan murhasta epäillään hänen entistä avopuolisoaan, norjalaista Rolf Nordmoa. Media on seurannut tapausta tiiviisti.

Janne Puhakan tuloista ovat uutisoineet ainakin Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat. HS näyttää sittemmin poistaneen juttunsa verkosta. Sitä ei enää löydy lehden sivuilta.

Esimerkiksi kokoomuksen Helsingin kaupunginvaltuutettu ja Ulkoministeri Elina Valtosen erityisavustaja Matias Pajula on jakanut kuvan HS:n otsikosta X:ssä. Hän toteaa päivityksessään, ettei olisi uskonut, että veropäivän touhun ”voi edes mennä näin alhaiseksi”.

– Klikkien mehustelu traagisesti kuolleen nuoren miehen tuloilla on niin vastenmielistä, että ehkä nyt olisi oikea hetki pysähtyä ja pohtia, haluammeko oikeasti, että tällainen yhteiskuntamme on, Pajula toteaa.

Pajulan suosittua päivitystä on jakanut eteenpäin omalla tilillään muun muassa europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok.).

Myös Turun Sanomien uutis- ja taloustoimittaja Miika Tiainen kutsuu uutisointia Puhakan ja niin ikään tänä vuonna menehtyneen urheilutoimittaja Tapio Suomisen tuloista kyyniseltä ja tarpeettomalta tuntuvaksi.

Janne Puhakan kuolemaa koskevaa uutisointia on arvosteltu aiemminkin.

Viestintäasiantuntija ja tietokirjailija Katleena Kortesuo ryöpytti mediaa tapauksen käsittelystä Apu-lehden aitio-kolumnissaan lokakuun puolivälissä. Kortesuo kiinnitti huomiota siihen, miten lehdissä ”reposteltiin” jopa Puhakan ja hänen puolisonsa koiran kohtalosta.

– Ilmiö on kuvottava. Medialla näyttää olevan meneillään kiihtyvä kilpailu siitä, kuka tonkii eniten vainajan asioita ja mistä kaikesta voisi saada uuden klikkiotsikon. Toimittajat voisivat asettua hetkeksi omaisten asemaan. Kuolemasta täytyy toki uutisoida, mutta sillä ei kuulu revitellä, Kortesuo kirjoitti.

Janne Puhakan ja Tapio Suomisen tulojen käsittely mediassa tuntuu kyyniseltä ja tarpeettomalta. Kaikesta ei aina tarvitsisi kirjoittaa. #veropäivä — Miika Tiainen (@MiikaTiainen) November 7, 2024