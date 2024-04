Venäjän Z-liikkeen sotarallatus nousi gay-symboliksi

Venäjänkieliset homoseksuaalien somevillitykseksi on noussut osoittaa rakkauttaan putinistisen sotapropagandan tahtiin. Ukrainaan hyökkäämisen myötä sotaa ihailevan Z-liikkeen hittilaulajaksi nostetun Shamanin laulu kun kuulostaa siltä kuin siinä laulettaisiin ”mun poika”.

Oikeasti Shaman laulaa МОЙ БОЙ, moi boi. Se tarkoittaa ”minun taisteluni”. Mutta jos ei aivan tarkasti kuuntelisi, voisi kuulla nuoren miehen laulavan: my boy.

Vaikutelma tehostuu entisestään, kun ymmärtää muitakin sanoja. Laulu alkaa: ”kuka sanoo, että rakkaus on tästä maailmasta kuollut, että kunniaa ei ole ja totuus on tuhoutunut. Moi boi! Joka päivä se ampuu minua sydämeen, mutta nämä sanat tekevät minut vain vahvemmaksi, ja kuulen sydänten kaikuvan: olen venäläinen, menen loppuun asti!”

Shaman-laulajan videolla jylläävät panssarivaunut ja rynnäkkökiväärit heiluvat, mutta venäjänkielisten nuorten miesten Tiktok-videoilla he suutelevat kumppaneitaan Moi boi -kertosäkeen taisteluhuudon tahtiin. Osa laulaa mukana pride-liput harteillaan ja osoittelee sormella rakastaan.

Asiasta kertoo esimerkiksi englanninkielinen Moscow Times, joka muistuttaa, että Venäjän korkein oikeus määräsi marraskuussa päätöksellään ”kansainvälisen LGBT-liikkeen” äärijärjestöksi. Sellaiseen kuuluminen on laitonta, ja ihmisiä on vangittu esimerkiksi sateenkaaren väristen korvakorujen käyttämisestä. Moi boi -rakkausvideoita on kuitenkin ilmestynyt esimerkiksi Tiktokiin jo maaliskuusta alkaen.

Moi boi, Minun taisteluni, olisi saksaksi käännettynä Mein Kampf. Natsijohtaja Adolf Hitler kirjoitti samannimisen kirjan. Esimerkisi venäläinen kirjailija Artemi Troitski nimitti tämän yhteyden vuoksi laulajaa joko ”trolliksi tai idiootiksi”.

Shaman, oikealta nimeltään Yaroslav Dronov, on 32-vuotias laulaja, joka on esiintynyt Venäjän X-Factor -kilpailussa vuonna 2013 ja Venäjän The Voice-kisassa vuonna 2014. Kuuluisa ja suosittu hänestä tuli vasta hänen julkaistuaan kappaleen Встанем (Nouskaa) Isänmaan puolustajien päivänä 23. helmikuuta 2022. Seuraavana päivänä Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja isänmaallisen oloinen nuorimies sopi Kremlin narratiiviin. Hän on käynyt esiintymässä myös Venäjän sotilaille esimerkiksi tuhotussa ja Venäjän Ukrainalta valtaamassa Mariupolissa.