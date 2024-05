Venäjän ydinaseharjoituksessa erikoinen piirre – ”Älkää tarttuko syöttiin”

Venäjän puolustusministeriön ilmoitusta ”ei-strategisten” ydinaseiden harjoituksesta pidetään yleisesti strategisena viestinä, jolla yritetään vaikuttaa länteen.

Verkkouutiset kertoi harjoituksesta tässä jutussa. Se järjestetään Ukrainan lähellä Venäjän Eteläisessä sotilaspiirissä.

Harjoitus ei sinänsä ole poikkeuksellinen. Tapa, jolla siitä on viestitty on kuitenkin harvinainen. Puolustusministeriö sanoi suoraan harjoituksen olevan vastaus ”länsimaisten päättäjien provokatiivisiin lausuntoihin ja uhkauksiin Venäjän federaatiota kohtaan”.

Ydinaseiden asiantuntija Hans Kristensen muistuttaa Venäjän diktaattori Vladimir Putinin turvautuneen lännen vastaiseen ydinaseretoriikkaan aiemminkin Ukrainan sodan aikana. Kyseessä on kuitenkin Kristensenin mukaan ensimmäinen kerta, kun Ukrainan lähellä järjestetään tällainen harjoitus viestinä lännelle.

Hän löytää tilanteesta kuitenkin erikoisen piirteen.

– Ajoitus on hieman kummallinen, koska Putin on juuri jonkin verran vähätellyt läntisiä varoituksia ydinaseiden käytöstä Ukrainassa ja kun otetaan huomioon [Venäjän] viime aikainen sotilaallinen eteneminen Ukrainassa, Yhdysvaltain tieteentekijäin järjestön ydinasetietohankkeen johtajana toimiva Kristensen sanoo X:ssä.

Putinin tiedottaja Dmitri Peskov on selittänyt viittauksen ”provokatiivisiin lausuntoihin” tarkoittavan puheita länsimaisten joukkojen lähettämisestä Ukrainaan. Kristensenin mukaan tämä heijastelee Moskovan hyökkäyssodan alussa esittämiä uhkauksia, joissa Nato-maita varoitettiin olemaan puuttumasta sotaan.

Putinin lähipiiriläinen ja Venäjän vaikutusvaltaisen turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev julkaisi taas X-palvelussa raivokkaan propagandapurkauksen harjoituksesta. Medvedev kirjoitti lännen ”vastuuttomista pa*****sista” ja Ukrainan ”banderiiteista”. Hän viittasi erikoisessa ryöpytyksessään myös ilmoitukseen siitä, että länsimaisten ohjusten käyttö sallitaan myös Venäjän alueella oleviin kohteisiin. Viikonloppuna uutisoitiin, ettei Britannia aseta toimittamilleen aseille enää tällaisia rajoituksia.

Hans Kristensenin mukaan Venäjän uhkailussa piilee mahdollisuus länsimaille.

– Natolle on tässä tilaisuus vahvistaa ydinaseuhkailun tuomittavuus, varmistaa jälleen, ettei ydinsotaa voi voittaa ja ettei sitä koskaan tule käydä sekä seurata, miten Venäjän taktiset ydinasejoukot operoivat harjoituksessa.

Asiantuntijalla on kuitenkin myös varoitus.

– Älkää vain tarttuko syöttiin ja vastatko Naton ydinaseoperaatioilla, Kristensen toteaa.

Russia to hold exercise in southern mil district “to increase the readiness of non-strategic nuclear forces…in response to provocative statements and threats of individual Western officials against” Russia. https://t.co/FZ1Aec3CpD

The choir of irresponsible bastards from among Western elites calling for sending their troops to the nonexistent country is expanding. Now it includes members of US Congress, French and British administration, and some madmen from the Baltic States and Poland. They are also…

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 6, 2024