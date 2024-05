Moskova harjoittelee taktisten ydinaseiden käyttöä – poikkeuksellinen lausunto

Venäjän puolustusministeriö tiedottaa ”ei-strategisten” ydinaseiden harjoituksesta.

Tiedotteen mukaan harjoituksen tavoitteena on kasvattaa taktisten ydinasejoukkojen kykyä suorittaa taistelutehtäviä. Harjoitus järjestetään ”lähitulevaisuudessa” ja siihen osallistuu Venäjän Eteläisen sotilaspiirin joukkoja. Mukana on ministeriön mukaan niin laivaston kuin ilmavoimienkin ohjusyksiköitä.

– Harjoituksessa pyritään ylläpitämään henkilöstön ja taisteluyksiköiden valmiutta ei-strategisten ydinaseiden taistelukäyttöön (…) vastauksena länsimaisten päättäjien provokatiivisiin lausuntoihin ja uhkauksiin Venäjän federaatiota kohtaan, puolustusministeriö muun muassa toteaa.

Lausunnon tätä kohtaa voidaan pitää varsin mielenkiintoisena. Asiantuntijan mukaan kyse on Moskovan selkeästä pelote- ja eskalaatioviestinnästä.

– Jokaisella valtiolla on oikeus suorittaa harjoituksia, mutta ”vastauksena” -kohta on ehdottomasti tarkoitettu jännitteitä lisääväksi. On mielenkiintoista nähdä, miten Yhdysvalloista, Britanniasta, Ranskasta ja/tai Natosta vastataan, tunnettu strategisten aseiden asiantuntija William Alberque kommentoi X-palvelussa.

Tiedotteen sanamuotoihin on kiinnittänyt huomiota myös maineikas ranskalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Francois Heisbourg.

Vaikka aivan vastaavaa metodia ei olekaan aiemmin nähty, istuu ilmoitus harjoituksesta Venäjän sotapropagandan ja strategisen viestinnän linjaan. Moskova on pyrkinyt alkuvuodesta 2022 lähtien ruokkimaan lännen ydinasepelkoja ja vaikuttamaan näin Ukrainan saamaan tukeen.

Russian MoD announced preparations for conducting exercises in the near future of the Southern Military District (missiles, aviation, Navy) with the aim of increasing the readiness of non-strategic nuclear forces to carry out combat tasks 1/x https://t.co/MOAVsW6qAw

— Andrey Baklitskiy (@baklitskiy) May 6, 2024