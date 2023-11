Venäjän vastaiset pakotteet eivät toimi edes tuliaseissa

Venäjälle on saksalaisen tutkivan journalismin uutishuone Correctivin mukaan tuotu hyökkäyssodasta ja pakotteista huolimatta lännestä yli 7 000 tuliasetta ja lähes kahdeksan miljoonaa patruunaa. Näitä aseita on myös hyvin todennäköisesti käytetty Ukrainaa vastaan.

Venäjälle tuotujen aseiden valmistajiin kuuluvat muun muassa amerikkalaiset Smith&Wesson, Barrett Firearms ja Desert Tech, itävaltalaiset Glock ja Steyr Arms ja saksalaiset Blaser ja Merkel Jagd- und Sport Waffen. Tuotujen patruunojen valmistajiin kuuluvat esimerkiksi Nammo Schönebeck, RWS, Ruag Ammotech ja Blaser. Saksalaismerkkien osuus on tuliaseissa merkittävästi suurempi kuin patruunoissa.

Wagnerin palkka-armeijan tarkka-ampujia on valokuvattu uusimpien amerikkalaisten tarkkuuskiväärien kanssa, ja ”Kuninkaalliset sudet” -ryhmän tunnetuin jäsen ja perustaja Dmitri Rogozin on poseerannut kuvissa Glock-pistoolin ja muiden ei-venäläisten aseiden kanssa. Heinäkuussa 2023 myös Jevgeni Prigožinin kiinteistöstä ilmoitettiin takavarikoidun yksi Glock. Correctivin mukaan 2 580 tällaista pistoolia on tuotu Venäjälle sodan alkamisen jälkeen.

Sotilaskaliiperin 9×19 pistooleja ja tarkkuuskiväärejä on kuljetettu tullien läpi urheilu- ja metsästysaseina lähes 7 300 kpl, joista yli 100 tarkkuuskivääriä, kuten 375-kaliiperin Desert Tech HTI. Sen kantama tällä kaliiperilla on 2 750 metriä, kilometrin enemmän kuin Venäjän 7,62 mm:n Dragunov SVD -tarkkuuskiväärillä. Se kuuluu anti-material-luokkaan, joka tehoaa pehmeiden maalien lisäksi myös kevyesti panssaroituihin kulkuneuvoihin, tutka-antenneihin ja bunkkereihin.

Sodan alusta lähtien venäläisyhtiöt ovat tuoneet muun muassa 50 Smith & Wessonin AR15 -kivääriä. Saksalaisen Blaserin klassista R8-tarkkuukivääriä mainostettiin hiljattain venäläisen asekauppiaan Telegram-kanavalla ”The Mile”. Correctiv otti yhteyttä Blaseriin, josta vahvistettiin Venäjän tuontitilastoista löytyvien aseiden vienti, mutta muualle kuin Venäjälle.

Aseet eivät tietenkään kulje Venäjälle suoraan valmistajilta, vaan muissa maissa sijaitsevien välittäjien kautta. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla esimerkiksi aseiden vienti Arabiemiraatteihin, Kazakhstaniin, Kroatiaan, Pohjois-Makedoniaan, Puolaan, Unkariin ja Uzbekistaniin kasvoi jyrkästi tutkijoiden vertaamaan vuoteen 2019. Esimerkiksi Kazakhstan toi puolessa vuodessa 1 015 tuliasetta Saksasta.

Correctivin tutkijat löysivät Telegramin Lobaev Z -kanavalla elokuussa 2023 julkaistulta videolta sotilaaksi esittäytyneen miehen, joka selitti, miten lännestä tuodut patruunat toimivat paljon paremmin kuin kotimaiset. Suurin osa, yli neljä miljoonaa kappaletta, tutkijoiden Venäjän tullitilastoista löytämistä patruunoista, oli peräisin Suomesta. Tuliaseista 691 oli suomalaisvalmisteisia.