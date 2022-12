Venäjän väitetään siirtäneen Valko-Venäjälle 60 sota-ajoneuvoa

Valkovenäläisen oppositiomedian mukaan Valko-Venäjälle on siirretty viime päivien aikana ainakin 60 venäläistä sota-ajoneuvoa. Joukossa on useita kuorma-autoja, jalkaväen taisteluajoneuvoja ja polttoaineen kuljetusautoja.

Oppositiomedia kertoi aiemmin tällä viikolla tiedoista, joiden mukaan Venäjä on toimittamassa sotilaskalustoa Valko-Venäjän maaperälle. Tietoja kalustosiirroista on seurattu tarkasti, sillä Valko-Venäjän on pelätty liittyvän mukaan Ukrainan sotaan presidentti Vladimir Putinin painostuksesta.

Osa asiantuntijoista on pitänyt tätä erittäin epätodennäköisenä, sillä Valko-Venäjän asevoimien valmius on arvioitu heikoksi. Maassa on koulutettu tuhansia venäläisiä reserviläisiä, mutta heidän tuekseen ei ole toistaiseksi lähetetty raskasta sotilaskalustoa.

Nyt oppositiomedia kertoo, että kalustoa siirretään Valko-Venäjälle aiempaa luultua enemmän. Ensimmäiset kalustosiirrot lähtivät Venäjältä 8. joulukuuta ja saapuivat perille Palonkan rautatieasemalle 12. joulukuuta.

Toinen Venäjän kalustosiirto lähti Venäjältä 11. joulukuuta ja saapui Palonkan asemalle 14. joulukuuta.

– Kuten ensimmäisessäkin toimituksessa, on syytä uskoa, että varusteet on tarkoitettu toimitettavaksi Venäjän asevoimille Obuz-Liasnouskin harjoituskentälle, oppositiomedia kertoo.

At least 60 more units of Russian military equipment have been transferred to Belarus: Ural trucks, infantry fighting vehicles, fuel trucks.

According to our information, two more echelons with Russian military equipment arrived in Belarus in the past few days.

1/7 pic.twitter.com/lBx9r14t0g

— Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) December 14, 2022