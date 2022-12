Venäjän väitetään siirtäneen tankkeja Valko-Venäjälle

Valkovenäläisen oppositiomedian mukaan Venäjä on siirtänyt viime päivinä T-72-panssarivaunuja Valko-Venäjän puolelle.

Tietoja kalustosiirroista on seurattu tarkasti, sillä Valko-Venäjän on pelätty liittyvän mukaan Ukrainan sotaan presidentti Vladimir Putinin painostuksesta.

Osa asiantuntijoista on pitänyt tätä erittäin epätodennäköisenä, sillä Valko-Venäjän asevoimien valmius on arvioitu heikoksi. Maassa on koulutettu tuhansia venäläisiä reserviläisiä, mutta heidän tuekseen ei ole toistaiseksi lähetetty raskasta sotilaskalustoa.

Panssarivaunuja kuljettavan rahtijunan väitetään lähteneen Moskovan koillispuolella sijaitsevalta Kostroman alueelta 8. joulukuuta. Se kuljetti ainakin 13 kappaletta T-72-panssarivaunuja, jotka saapuivat perille Zaslonavaan Valko-Venäjällä 10. joulukuuta.

Juna-aseman lähellä sijaitsee Lepelskin koulutusmaasto, johon on tiettävästi sijoitettu venäläisiä sotilaita.

Buy is the home of the 22nd Tank Reserve Center, which does maintenance and reconditioning of MBTs and IFVs.

I do find it interesting that this shipment went to Belarus instead being sent to the active frontlines. https://t.co/yANKhB8Wsa

