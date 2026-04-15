Huoli Venäjällä: Joukkoja uhkaa pula drooneista

Kremlin keskitetyllä droonien jakelujärjestelmällä voi olla kohtalokkaita seurauksia joillekin etulinjan yksiköille.
Droonit lentävät Venäjän ja Valko-Venäjän yhteisten Zapad-2025 -sotilasharjoitusten aikana harjoitusalueella lähellä Borisovin kaupunkia, pääkaupunki Minskin itäpuolella, 15. syyskuuta 2025., AFP / LEHTIKUVA / OLESYA KURPYAYEVA
  • | Julkaistu 15.4.2026
  • 15:49
  • | Päivitetty 15.4.2026
  • 15:52

Venäjä keskittää yhä enemmän droonihankintoja miehittämättömien järjestelmien joukkojen (Unmanned Systems Forces USF) hyväksi asevoimien sisällä, millä on todennäköisesti sekä positiivisia että negatiivisia seurauksia, arvioi amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Venäläinen sotabloggaaja väitti maanantaina sosiaalisessa mediassa, että on olemassa ”uusi sääntö”, jonka mukaan Venäjän puolustusministeriö ei enää myönnä drooneja kaikille etulinjan yksiköille Ukrainassa.

Sotabloggaajan mukaan Venäjän puolustusministeriö toimittaa drooneja nyt vain USF:lle, jonka komentaja, everstiluutnantti Juri Vaganov valvoo henkilökohtaisesti niiden jakelua.

Sotabloggaaja syytti Vaganovia osallisuudesta sotilaskorruptioon ja väitti, että uusi sääntö luo droonien ”nälänhädän” vakinaisissa yksiköissä, jos jakelu ei toimi tasapuolisesti.

– ISW ei voi itsenäisesti vahvistaa sotabloggaajan väitteitä, mutta väitetty uusi sääntö olisi yhdenmukainen Venäjän jatkuvien pyrkimysten kanssa keskittää epävirallisia erikoisdrooniyksiköitä sekä droonienhankinta- ja jakelujärjestelmää asevoimien tiukempaan ohjaukseen, ajatushautomo toteaa.

– Keskittäminen voi antaa Venäjän joukoille mahdollisuuden keskittää voimakkaammin drooneja ja toimittaa koulutetumpaa henkilöstöä valituille rintamalohkoille, mutta se voi myös haitata heidän kykyään innovoida nopeasti.

ISW:n mukaan uusi järjestelmä todennäköisesti luo valtion monopolin hankintoihin, mikä lisää korruptiota ja heikentää vapaaehtoisuuteen perustuvaa hankintaa.

