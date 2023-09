Näin Venäjän sotilaspoliisi ryöstää omia joukkojaan – ”puhdasta sabotaasia”

Sosiaaliseen mediaan on ilmestynyt viime aikoina yhä enemmän väitteitä ja kertomuksia siitä, kuinka Venäjän asevoimien sotilaspoliisi ryöstää ja pahoinpitelee järjestelmällisesti Ukrainan rintamalla olevia venäläissotilaita.

Ryöstöjen ja väkivallan lisäksi sotilaspoliisien kerrotaan sakottavan ja vangitsevan sotilaita ja käyttävän heitä pakkotyövoimana erilaisissa rakennusurakoissa. Joidenkin rikkomusten sanotaan perustuvan rasistiseen motiiviin.

Wagner-palkkasotilasryhmään kytköksissä oleva Grey zone -kanava on jakanut Telegramissa suositun sotaa seuraavan Telegram-tilin päivityksen, jonka kerrotaan olevan alun perin peräisin liikekannallepanossa sotaan värvätyltä sotilaalta.

Päivityksen mukaan sotilaspoliisi kohdistaa toimia sotilaisiin vähäpätöisten tai itse keksittyjen rikkomusten perusteella.

– He harjoittavat puhdasta sabotaasia, päivityksessä todetaan.

Ensin sotilaspoliisien sanotaan ylläpitäneen harmittomia sääntöjä – sotilaan on oltava selvinpäin, parran pitää olla ajettu ja univormun on oltava määräysten mukainen.

– Sitten ihmisiä alettiin vangita ja viedä ”apinataloon” [vartiosto] näiden sääntöjen rikkomisesta, mutta itse asiassa heidät määrättiin pakkotyöhön erilaisia rakennusurakoita varten. Sotilaspoliisit löysivät itselleen loputtoman työvoimareservin.

– Lisäksi Ukrainan sotatoimialueelle lähetettäviltä venäläissotilailta kerätään väkisin pois kaikki virallisen ohjesäännön ulkopuoliset laitteet, kuten pimeänäkölaitteet ja lennokit.

Venäjän etnisiin vähemmistöihin kuuluvat sotilaat ovat kertoneet sosiaalisessa mediassa, että he ovat joutuneet sotilaspoliisien rasististen hyökkäysten kohteiksi.

Alkuperäisen päivityksen julkaisseella tilillä on jaettu myöhemmin Venäjän Pohjoisen sotilaspiirin tutkintaosastolla väitetysti työskentelevän henkilön vastaus mobilisoidun sotilaan huomiota herättäneeseen tarinaan.

Sen mukaan ammattimaiset ja päätoimiset sotilaspoliisit osaavat toimia lainmukaisesti. Sen sijaan pakkovärvätyistä muodostetut rykmenttitason sotilaspoliisiosastot ovat huonosti koulutettuja ja epäammattimaisia.

Kyseisen tutkintaosaston työntekijä myöntää vastauksessaan edellä kuvatut rikkomukset ja toteaa, että kyseessä ovat nimenomaan rykmenttitason sotilaspoliisit.

