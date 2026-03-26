Ukrainan iskut Pietarin lähelle jatkuvat

Ukraina on jatkanut lennokki-iskuja Suomen itärajan lähelle. Torstain vastaisena yönä Leningradin alueella havaittiin 21 Ukrainan kamikaze-droonia, kertoo alueen kuvernööri Alexandr Drozdenko Telegramissa.

Venäjän puolustusministeriön mukaan ilmatorjunta tuhosi eri alueiden yllä yön aikana yhteensä 125 miehittämätöntä ilma-alusta. Tämä on virallinen selitys jota Venäjän viranomaiset noudattavat aina: kaikki on tuhottu ja ilmatorjunta toimii moitteetta. Jos jossain räjähtää tai syttyy tulipalo, se johtuu ainoastaan siitä että tuhottujen droonien kappaleita putoaa taivaalta.

Vahvistamattomien tietojen perusteella torstain vastaisena yönä lennokki-isku vaikuttaa kohdistuneen Kirišin öljynjalostamoon. Jalostamo sijaitsee Pietarista noin sata kilometriä kaakkoon ja tuottaa noin 20 miljoonaa tonnia vuodessa.

Keskiviikon vastaisena yönä Ukrainan lennokki-isku osui Laukaansuun (Ust-luga) satamaan ja maanantain vastaisena yönä Koiviston (Primorsk) satamaan. Molemmat ovat Venäjän rahtiliikenteen kannalta erittäin keskeisiä, ja varsinkin Primorskista kulkee maailmalle runsaasti pakotteiden alaista venäläistä öljyä.

Koiviston terminaalin paloa ei saatu sammumaan heti, ja vielä keskiviikkonakin tehtiin savuhavaintoja. Myös Laukaansuun palo vaikuttaa olevan laaja, mutta tarkempia tietoja sen sammutuksesta ei ole. Sen edustalta kuvatun videon perusteella palopesäkkeitä on useissa paikoissa, ja niistä nouseva savu on tummaa. Tämä tarkoittaa, että kyse ei ole sammutushöyrystä, vaan palavasta materiaalista kuten öljystä. Torstaina sosiaaliseen mediaan ilmestyneen videon kuvausajankohdasta ei kuitenkaan ole varmuutta.

Henkilövahingoista ei ole tietoa minkään kuluvalla viikolla tehdyn kolmen iskun osalta. Venäjän mediasta on käytännössä mahdotonta saada asioista luotettavia tai juuri mitään tietoja. Sen Pietarin suuri paikallislehti Fontanka kuitenkin kertoo, että mobiili-internetin toiminta oli torstaina aamusta estetty sekä Pietarissa että useiden muiden Leningradin alueen kaupunkien keskustoissa. Tämä voi liittyä joko lennokkien torjuntaan tai sensuuriin – varmuutta asiasta ei ole.

Keskiviikkona, kun Ukraina iski Laukaansuun satamaan, Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU ilmoitti johtaneensa operaatiota joissa iskettiin Laukaansuuhun ja aiemmin Koivistoon. Aamupäivästä torstaina SBU ei ollut ilmoittanut mitään mahdollisesta operaatiosta tai sen jatkumisesta iskulla Kirišiin.