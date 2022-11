Näin Venäjä pelottelee taistelusta kieltäytyviä videolla – sotilaspoliisi poimii rivistä kyytiin

Venäjä julkaisee nyt videoita, joiden tarkoituksena on osoittaa liikekannallepanossa pakkovärvätyille sotilaille taistelusta kieltäytymisen kovat seuraukset, kertoo ukrainalainen Business Ukraine -lehti.

Videot ovat todennäköisesti lavastettuja ja propagandistisessa mielessä tuotettuja.

Business Ukraine -lehti on jakanut Twitter-tilillään sosiaalisessa mediassa kiertävän videon (jutun alla), joka näyttää väitetysti pakkovärvätyistä venäläisistä muodostetun joukon seisovan rivissä rakennusten välissä olevalla tiellä.

Video näyttää, kuinka kaksi miestä kutsutaan rivistä sotilashenkilön puhutteluun ja asiakirjojen tarkastukseen. Tämän jälkeen sotilaspoliisit ottavat miehet kovaotteisesti kiinni ja saattavat heidät ajoneuvoon. Miehiä syytetään ilmeisesti taistelusta kieltäytymisestä Ukrainan rintamalla.

Twitterin videojakojen kommenttiketjuissa moni on kiinnittänyt huomiota siihen, että kyseessä näyttää olevan propagandavideo.

Kommentoijien mukaan tilanteen eteneminen näyttää seuraavan ennalta sovittua ja hyvin harjoiteltua käsikirjoitusta. Videon tapahtumia luonnehditaan liian kliinisiksi ja tunteettomiksi. Toisaalta sotilaspoliisien tiukat otteet luovat dramaattisen tunnelman.

Kuvatun videon tarkasta ajankohdasta tai paikasta ei ole vahvistettua tietoa.

Useat eri mediat ovat uutisoineet Venäjän armeijan kohtelevan ankararasti sotilaita, jotka kieltäytyvät entistä useammin taistelemasta Ukrainan rintamalla. Venäläissotilaita suljetaan Ukrainan miehitetyillä alueilla sijaitseviin tilapäisvankiloihin, joissa heitä hakataan ja pidetään nälässä. Miehiä myös painostetaan palaamaan takaisin etulinjaan. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Venäjän asevoimien on myös väitetty perustaneen Donetskin ja Luhanskin alueille ainakin kahdeksan pidätyskeskusta yksiköistään karanneille sotilaille. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Lukuisten mediatietojen ja sosiaalisessa mediassa kiertävien videoiden mukaan palvelukseen määrätyt sotilaat lähetetään Ukrainan rintamalle ilman riittävää koulutusta, ja heiltä puuttuvat asianmukaiset tarvikkeet, ruoka-annokset, aseet ja muut varusteet. Myös johtamisen tason sanotaan olevan huonoa tai olematonta. Tämän seurauksena taistelutahto on erittäin alhainen.

Russia is now publishing videos showing the consequences for mobilised soldiers who refuse to fight pic.twitter.com/XiLvTip453

Russia finally responds to the increasing level of conscripts that refuse to fight for the Midget Gargoyle by putting out this ridiculous propaganda video.

2 guys pulled out of ranks, hailed off to prison.

1. pic.twitter.com/eTbdCxq3UF

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 20, 2022