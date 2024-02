Venäjän sotilaiden rintamakarkuruus kymmenkertaistui

Ukrainalaiset ihmisoikeusaktivistit pyörittävät ”Kulje metsän läpi”-projektia, joka auttaa venäläisiä välttämään osallistumista sotaan.

Hankkeen mukaan Venäjän armeijan riveistä pois haluavien määrä on kymmenkertaistunut vuodessa. Kun tammikuussa 2023 organisaation puoleen kääntyi 28 henkeä, niin tammikuussa 2024 henkilömäärä oli jo 284 eli 914 prosenttia enemmän.

Rintamakarkurit muodostivat yli kolmanneksen viime kuussa projektiorganisaatioon yhteyttä ottaneista henkilöistä. Heistä noin 30 prosenttia oli mobilisoituja, 50 prosenttia Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen armeijaan liittyneitä sopimussotilaita ja kymmenen prosenttia aiemmin sopimuksen tehneitä.

Organisaation aktivistit korostavat, että sopimussotilaat eivät aina ole propagandan ja rekrytoinnin kohteeksi joutuneita vapaaehtoisia. Osa heistä on varusmiehiä, jotka on pakotettu tekemään sopimus.

Monet sotilaat ovat kertoneet nähneensä tarpeeksi sodan kauhuja sekä asenteita heitä kohtaan kulutustavaroina ja tykinruokana. He ovat myös oivaltaneet, että he eivät taistele fasisteja vastaan, ja että heille televisiossa kerrottu on ollut valhetta.

Monella karkurilla on ollut jo ennen varusmiespalvelusta sairaus, jonka olisi pitänyt estää asepalvelus. Jotkut ovat haavoittuneet kranaatinsirpaleista tai saaneet muita vammoja, mutta heitä on hoidettu vain kipulääkkeillä, jotta heidät on voitu lähettää nopeasti takaisin rintamalle.

Avunpyyntöjä tulee myös mobilisoitujen vaimoilta, sukulaisilta ja ystäviltä. Karkuruuden määrän kasvuun vaikuttaa raportin mukaan se, että sotilaiden rintamavastuu on voinut jatkua jo lähes puolitoista vuotta ilman joukkojen vaihtoa.

Huhti–joulukuussa 2023 organisaatio on neuvonut yli tuhatta pakoa etsinyttä venäläissotilasta. Yli puolet heistä otti yhteyttä viime syksynä. Mediazonan laskelmien mukaan Venäjän syyskuun 2022 mobilisaation alkamisen jälkeen maan sotaoikeuksiin tuli vuodessa 4 121 karkuruustapausta, joista on annettu 3 470 langettavaa tuomiota, valtaosa ehdollisina.

Ehdollista vankeutta on tuomittu yrityksistä lähteä rintamayksiköstä. Tuomion jälkeen heidät on palautettu rintamalle, jossa ehdollinen tuomio voidaan esimiehen päätöksellä muuttaa ehdottomaksi milloin tahansa, mikä mahdollistaa sotilaiden painostamisen.

Pakeneminen ulkomaille olisi yksi tapa varmistaa, ettei joudu enää rintamalle, mutta useimmille sotilaille se on ongelma, koska heillä ei ole passeja.

Kesäkuussa Venäjän itsevaltainen johtaja Vladimir Putin allekirjoitti lakimuutoksen, jonka perusteella miehet joutuvat luovuttamaan passinsa viranomaisille viiden päivän kuluessa asepalveluskutsun saamisesta. Ne, jotka onnistuvat Venäjän sisäisen passin turvin matkustamaan naapurimaihin, kuten Kazakstaniin, eivät pysty jatkamaan turvallisempiin maihin.