”Venäjän raja ei pääty missään” – uhkaavaa propagandaa ilmestyi Viron lähelle

Venäjän ja Viron rajalle on ilmestynyt uhkaava mainostaulu, jossa on valokuva Vladimir Putinista ja karhusta. Julisteessa lukee, että ”Venäjän raja ei pääty missään”.

– Putinin hallinto provosoi Euroopan maita ja haluaa rajojen sulkemista. Tämä antaa hallinnolle mahdollisuuden syyttää läntä ”rautaesiripun” perustamisesta. Venäjä on muuttumassa vähitellen Pohjois-Koreaksi, toteaa Ukrainan sisäministerin avustaja Anton Gerashenko viestipalvelu X:ssä.

Mainostaulu sijaitsee Venäjän Ivangorodin rajanylityspisteellä. Viron Narva sijaitsee kapean joen toisella puolella.

Ivangorodissa on nähty muitakin propagandatempauksia. Viime syksynä rajalle tuotiin neuvostoliittolainen T-34-panssarivaunu. Tämä oli Venäjän kosto Virolle, joka oli siirtänyt samanlaisen ja muistomerkkinä olleen panssarivaunun Narvasta Viron sotamuseoon.

Virolaisen uutissivusto Delfin mukaan panssarivaunun vieressä lukee, että panssarivaunu on tuotu Ivangorodiin väliaikaisesti. Kyltti vakuuttelee, että ”lopulta oikeus voittaa” ja Narvan panssarivaunu palautetaan alkuperäiselle paikalleen Viron puolelle.

Toukokuussa Venäjä järjesti rajalla suuren voitonpäivän konsertin, jossa sotalaulut ja propaganda raikuivat Viron puolelle. Virolaiset vastasivat venäläisille ripustamalla Narvan linnoituksen seinälle verisen kuvan Vladimir Putinista. Isossa julisteessa luki, että Putin on sotarikollinen.

"Russian borders end nowhere!" – says a banner hung at the Russia-Estonia border at Ivangorod-Narva border control point.

Putin's regime provokes European countries and wants the borders to be closed. This will allow the regime to blame the West for setting up the "Iron… pic.twitter.com/pn7il9alis

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 3, 2023