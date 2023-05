Viron ja Venäjän rajalle ilmestyi verinen kuva Vladimir Putinista

Viron Narvan museo ripusti tiistaiaamuna Narvan linnoituksen seinälle ison julisteen, jossa on verinen kuva Venäjän diktaattori Vladimir Putinista. Julisteessa lukee, että Putin on sotarikollinen. Asiasta kertoo yleisradio ERR.

Tempauksella vastataan Venäjän voitonpäivän konserttiin, joka järjestetään Narvajoen itärannalla Ivangorodissa eli Iivananlinnassa. Kapea Narvajoki kulkee Viron ja Venäjän rajalla. Viron puolelta vastarannalle näkyy verinen Putin. Venäjän puolelta Viroon näkyy konsertti.

– Kyseessä ei ole provokaatio, vaan museon ja Propastop-järjestön ennalta suunnittelema installaatio, joka roikkuu useita päiviä. Se on yksiselitteinen muistutus siitä, että täällä Narvassa on raja. Juliste on asetettu muuriin, jossa liehuu Viron lippu. Tämä on paikka, joka sijaitsee aivan vastapäätä Ivangorodissa joen varrelle pystyttetyä näyttämöä. Täytyy muistaa, että käynnissä on täysimittainen Putinin käynnistämä sota, kertoo Narvan museon johtaja Maria Smorževski-Smirnova ERR:lle.

Järjestäjien mukaan julisteen tarkoituksena on kumota Venäjän tiedotusvälineissä levitetty propaganda ja väärä tieto.

Virossa joen varrella järjestettyä konserttia on pidetty provokaationa.

Venäjänkielisen Narvan kaupungin Facebook-ryhmissä on Postimees -lehden mukaan levinnyt kutsuja tulla voitonpäivänä sodanvastaisten julisteiden kanssa Narvajoen rannalle.

Venäjän viranomaiset ovat esittäneet Viron viranomaisille vaatimuksen julisteen poistamisesta. Viron ja Venäjän rajavartijoiden edustajat tapasivat Narvan rajasillalla tiistaina aamulla. Viron poliisi- ja rajavartiolaitoksen virkamiehet kertoivat Postimees -lehden mukaan Venäjän edustajille, että tällainen juliste ei ole Virossa kielletty, eikä Venäjän viranomaisilla ole mitään syytä vaatia sen poistamista.

Narva, Estonia. Right on the European border with Russia. pic.twitter.com/GaPxzO89rX — Marko Mihkelson (@markomihkelson) May 9, 2023

Russia built a stage on the Russian side of the Narva River for the May 9 concert and set up screens to show the concert to the people of Narva, Estonia 🤦‍♀️ pic.twitter.com/ovw8XfFfmT — Kadi🇪🇪🤝🇺🇦 (@nosmellividak) May 8, 2023