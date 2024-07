Salainen palvelu kehottaa siirtämään vaalitilaisuudet sisätiloihin

Yhdysvaltain salaisen palvelun kerrotaan suositelleen republikaanien presidenttiehdokas Donald Trumpille kaikkien vaalitilaisuuksien siirtämistä sisätiloihin.

Ulkona järjestettäviä tapahtumia pidetään liian riskialttiina heinäkuun 13. päivän salamurhayrityksen valossa.

Salaisen palvelun johtaja Kimberly Cheatle erosi tehtävästään Pennsylvanian vaalitilaisuuteen liittyneiden turvallisuuspuutteiden vuoksi. Cheatlen toimintaa arvosteltiin alkuviikosta kovin sanoin kongressin alahuoneen kuulemisessa. Välikohtausta selvitetään useissa eri tutkimuksissa.

Hämmennystä on herättänyt muun muassa se, miksi vain 150 metrin päässä puhujalavasta sijainnut rakennus jätettiin turvallisuusvyöhykkeen ulkopuolelle ja paikallispoliisin valvottavaksi. Hyökkääjä ehti ampua Donald Trumpia kohti kahdeksan laukausta, vaikka epäilyttävä toiminta oli havaittu etukäteen.

Washington Post -lehden mukaan Trumpin kampanjaryhmä etsii parhaillaan koripalloareenoiden kaltaisia sisätiloja tulevia tapahtumia varten. Suuria ulkotapahtumia ei ole tällä hetkellä suunnitteilla.

Donald Trump on pitänyt ensimmäisen presidentinvaalikampanjansa alun jälkeen satoja ulkotilaisuuksia, joihin on osallistunut kymmeniä tuhansia kannattajia. Tapahtumia on järjestetty muun muassa lentokentillä ja jalkapallostadioneilla.