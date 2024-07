3000 rakettia ja ohjusta päivässä – Israel on lähellä uutta sotaa

Yhdeksän kuukautta Hamasia vastaan alkaneen sodan jälkeen Israelia voi uhata vielä suurempi konflikti maan pohjoisrajalla.

Haaretz-lehden puolustusalan analyytikko Amos Harel huomauttaa Israelin ja Libanonin välisen raja-alueen yhteenottojen kiihtyneen kesän aikana. Hizbollah-järjestön raketti-iskut ovat aiheuttaneet vahinkoja yhä etelämpänä Israelissa.

Täysimittaisen sodan uhka on saanut melko vähän huomiota kansainvälisessä mediassa, mutta eskalaation seuraukset voisivat olla paljon Gazan sotaa laajempia.

Amos Harel arvioi Foreign Affairs -lehdessä, että molempien osapuolten etuna on ollut tähän asti rajoittaa sotatoimien laajenemista. Israelissa yhä useammat ovat kuitenkin vaatineet voimakkaita vastatoimia Hizbollahia vastaan. Jos maan asevoimat lähetetään rajan yli ilman selkeää suunnitelmaa sodan rajoittamiseksi, voisivat seuraukset olla Harelin mukaan ”järisyttäviä”.

Israelin asevoimat (IDF) ilmoitti jo kesäkuussa, että suunnitelmat täysimittaiseen hyökkäykseen Libanonin eteläosiin oli hyväksytty. Hizbollahin johtaja Hassan Nasrallahin mukaan raketti-iskuja voidaan laajentaa yhä etelämmäs israelilaisiin kaupunkeihin. Hizbollah saa merkittävää tukea Iranilta.

Amos Harelin mukaan Hizbollah on Lähi-idän vahvimmin varustettu miliisiryhmä. Laajamittainen sota aiheuttaisi kaaosta lähialueella ja voisi kostautua myös Israelille. Hizbollahin arsenaalissa on satoja räjähdelennokkeja sekä noin 130 000–150 000 rakettia ja ohjusta. Niiden joukossa on satoja ballistisia ohjuksia, joilla voitaisiin iskeä Tel Aviviin ja muihin tärkeisiin kohteisiin.

Israelin edellinen operaatio Libanonissa kesällä 2006 päättyi ratkaisemattomana. Hizbollah menetti satoja taistelijoita, mutta sen sotilaallinen voima on vain kasvanut tämän jälkeen. Israelin tappiot olivat yllättävän suuria Hizbollahin panssarintorjuntakaluston vuoksi.

Israelissa on arvioitu, että Hizbollah ampuisi sotatilanteessa noin 3 000 rakettia ja ohjusta joka päivä kohti Israelia, mikä voisi ylittää maan torjuntakyvyn.

– Israelin pitäisi keskittyä kriittisen infrastruktuurin ja sotilastukikohtien suojaamiseen, kehottaa siviilejä pysyttelemään pommisuojissa ja toivoa parasta. Tämä olisi huomattavasti suurempi haaste kuin minkä Israelin johtajat ovat tähän mennessä kohdanneet, Amos Harel sanoo.