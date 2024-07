USA:n seuraava hävittäjä ei ehkä tarvitse lentäjää

Yhdysvaltain seuraavan sukupolven hävittäjähankkeen jatkoon liittyy suurta epävarmuutta budjettipaineiden vuoksi, arvioi ilmavoimaministeri Frank Kendall.

Rahaa on ohjattava mannertenväliseen LGM-35A Sentinel -ohjushankkeeseen, jonka kustannukset ovat lähes kaksinkertaistuneet 130 miljardiin euroon.

Next Generation Air Dominance (NGAD) -hankkeessa kehitettävä hävittäjä ei ole Kendallin mukaan välttämättä miehitetty. Yhdysvallat aikoo lisätä droonien käyttöä ilmataistelun ja tiedustelun kaltaisissa tehtävissä. On myös mahdollista, että hävittäjästä tehtäisiin sekä miehitetty että miehittämätön versio.

Ilmavoimaministeri painotti War Zonen mukaan, että uuden konemallin yksityiskohtia pitää harkita tarkoin ennen kehitystyön seuraavaa vaihetta ja tuotannon aloittamista.

– Katsomme, onko suunnitelma oikeanlainen, ja onko meillä siihen varaa, Kendall totesi.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon päätti hiljattain jatkaa Sentinel-ohjushanketta, vaikka lain mukaan 81 prosentin budjettiylityksen pitäisi yleensä johtaa hankkeen kaatumiseen. Uusien mannertenvälisten ohjusten arvioitiin olevan ratkaisevan tärkeitä Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden kannalta.

NGAD-hävittäjän yksityiskohdista pitäisi tehdä päätös vuoden loppuun mennessä. Ilmavoimat kiisti aiemmin väitteet, joiden mukaan kuudennen sukupolven koneet korvaisivat nyt käytössä olevat F-22 Raptor -häivehävittäjät.

Boeing and Lockheed Martin ovat esittäneet omat konseptinsa NGAD-hankkeeseen. Northrop Grumman -yhtiö vetäytyi viime vuonna keskittyäkseen muihin projekteihin.

