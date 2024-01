Venäjän mukaan Alaska kuuluu sille, Vladimir Putin allekirjoitti asetuksen

Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut asetuksen, jonka mukaan Alaskan myynti Yhdysvalloille vuonna 1867 oli laitonta. Venäjän mukaan Yhdysvallat on siten ”miehittänyt Alaskan laittomasti”.

Sotaa seuraava Wartranslated-tili, jonka taustalla on virolainen bloggari, arvioi, että Putin haluaa lähettää viestiä sekä lännelle että venäläisille.

– Alaskan myynti on ollut suuri meemi Venäjällä jo vuosia, toteaa tili, jonka mukaan Putin yrittää keräillä avauksellaan irtopisteitä sisäpolitiikassa.

Verkkouutiset kertoi viime syksynä venäläisen koulukeskuksen edustalla olevasta kartasta. Venäjän imperiumia esittelevässä kartassa Alaska oli merkitty kuuluvaksi Venäjälle, kuten myös Suomi. Venäjän lapsikadettien on myös nähty vannovan propagandavideon laulussaan, että ”Alaska otetaan takaisin”.

Yhdysvallat maksoi maan nykyisin suurimmasta osavaltiosta Venäjälle aikoinaan 7,2 miljoonaa dollaria, mikä tuolloin herätti ivailua oston siunanneelle ulkoministerille. Myöhemmin osavaltiosta löydettiin valtavat luonnonvarat.

I think he missed the cooling-off period a bit…

But I would still take this and earlier steps seriously. Putin is signalling both to us and to the Russians. The Alaska sale has been a big meme in the Russian sphere for years and he is telling Russians he is willing to give it a… https://t.co/jnfg5dfG5b

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 21, 2024