Venäjällä esitellään uutta karttaa – Suomi liitetty Kremlin vallan alle

Venäjän Tambovin alueella sijaitsevaan koulutuskeskukseen on ripustettu juliste, jossa näkyy kartta Venäjän uusista rajoista.

Venäjän uutta imperiumia esittelevässä kartassa Neuvostoliiton alueet, entiset Varsovan liiton maat ja Kreikka, entinen Jugoslavia, Suomi, Mongolia ja Alaska on liitetty osaksi Venäjää.

– Opetamme teidät rakastamaan isänmaata, julisteeseen on kirjoitettu.

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen on jakanut sosiaalisen median X-palvelussa kuvan julisteesta. Hänen mukaansa kartta näyttää olevan sekoitus entisestä Neuvostoliitosta ja vanhasta Venäjän imperiumista, johon myös Alaska kuului vuoteen 1867 asti.

– Se (kartta) on kuitenkin melko epähistoriallinen – Kreikka ja entinen Jugoslavia eivät koskaan olleet Venäjän tai Neuvostoliiton vallan alaisia, hän kirjoittaa.

1/ A training centre in Tambov, Russia, has hung a banner showing a ’new Russian empire’ comprising all of central and eastern Europe, a re-divided Germany, Finland, central Asia, Mongolia and Alaska, with the slogan ”We will teach you to love the Motherland”. ⬇️ pic.twitter.com/YBQRi9koJ2

