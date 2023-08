Venäjän kieltämä kirja julkaistaan Suomessa

Venäjällä kielletty Agnessa Haikaran kirja ”Kuka koputtaa ovellesi? – Kuolansuomalaisten kohtalo Stalinin vainoissa” julkaistaan Suomessa. Asiasta kertoo kirjan Suomessa julkaiseva Minerva Kustannus tiedotteessa.

Haikaran dokumenttiteos tarjoaa tarkan kuvauksen suomalaisten siirtolaisten tragediasta 1930-luvulta aina vuoteen 1945 saakka. Kuolansuomalaiset joutuivat Venäjän vallanpitäjien ankaran vainon kohteeksi, ja heitä karkotettiin kodeistaan, lähetettiin leireille ja teloitettiin armottomasti.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB yritti estää alkuperäisteoksen painamisen ja takavarikoi kaikki kappaleet Venäjällä sijaitsevasta kirjapainosta. Tästä syystä kirjailija myös joutui poistumaan maasta.

Agnessa Haikara on omistautunut keräämään valtavan määrän aineistoa 210 kuolansuomalaisesta, joiden joukossa on myös kirjailijan omia sukulaisia. Mukana on henkilötietojen lisäksi pidätys- ja teloituspäivät ja tieto mahdollisesta rehabilitoinnista. Kirjan sivuilta löytyvät myös vainojen perustana käytetyt lakipykälät. Kustantajan mukaan moni suomalainen saa nyt ensi kertaa tarkan tiedon sukulaistensa kohtalosta.

Kirjan sivuilta löytyvät niin Haikarin oman isoäidin kertomat tarinat kuin aikalaisten muistelmatkin, ja sen lisäksi kirjailija on hyödyntänyt laajaa dokumenttiaineistoa eri arkistoista Suomesta, Norjasta ja Venäjältä.