Jatkuvat tappiot estävät Venäjää laajentamasta joukkojaan, arvioi Ukrainan asevoimien ylipäällikkö Oleksandr Syrskyi. Asiasta kertoi Euromaidan Press.
Venäläisten joukkojen määrä Ukrainassa on pysynyt muuttumattomana kuukausien ajan. Vielä alkuvuonna joukkojen määrä kasvoi kuukausittain, mutta kasvu taittui vuoden puolivälissä.
Venäjä itse väittää täyttäneensä armeijan rekrytointisuunnitelmansa sataprosenttisesti vuonna 2025 mobilisoimalla 406 000 ihmistä. Samalla sen tappiot samana vuonna olivat yli 410 000 sotilasta.
– Voimme todeta, että edes heidän liikekannallepanosuunnitelmiensa täysi toteuttaminen ei salli heidän kasvattaa joukkojensa kokoa, Syrskyi sanoo.
Syrskyi muistuttaa, että sota on siirtynyt uuteen vaiheeseen: dronet hallitsevat nyt taistelukenttää.
Venäjä muodostaa uusia pataljoonia, rykmenttejä ja prikaateja, mutta Ukraina on vastannut vahvistamalla miehittämättömien järjestelmien joukkojaan. Tämä näkyy myös Venäjän tappioiden määrässä.
Ukrainan arvioiden mukaan Venäjän keskimääräiset päivittäiset tappiot ovat 1000–1100 henkilöä. Syrskyin mukaan venäläiset menettävät noin kuusi kertaa enemmän sotilaita Ukrainaan verrattuna.