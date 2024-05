Venäjän ilmatorjunnan ”superase” räjäytetään nolosti videolla

Ukrainasta julkaistu video (alla) näyttää tuhoisan iskun Venäjän S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä vastaan Mospynessä Itä-Ukrainan Donetskin alueella.

Isku tehtiin tiettävästi taktisilla ATACMS-ohjuksilla. Ukraina sai pitkään pyytämiään ohjuksia Yhdysvalloista mahdollisesti jo viime syksynä. Niitä on käytetty tehokkaasti ympäri miehitettyä Ukrainaa.

Ukrainalaisvideo iskusta on mielenkiintoista katsottavaa. Iskua seuranneet lennokit saivat nimittäin operoida ilmeisen vapaasti ilmatorjuntapatterien lähellä eikä ATACMS-ohjusta saatu pysäytettyä.

Esimerkiksi avointen lähteiden tutkijana tunnettu kommentaattori Oliver Alexander pohtii X-palvelussa, kumpi on nolompaa – se, että S-400 tuhottiin totaalisesti ATACMS:lla vai se, että Venäjän lyhyen kantaman ilmatorjunta on vielä epäpätevämpää ja antaa tiedustelulennokkien pörrätä vapaasti yläpuolellaan.

Video iskusta ja kuvia sen saldosta löytyy alta. Iskussa tuhottiin materiaalin perusteella kaksi ilmatorjuntaohjusjärjestelmää, tutka ja komentoasema. Yhden ohjusjärjestelmän kerrotaan lisäksi vahingoittuneen.

Not sure what’s most embarrassing.

Their precious S-400 getting absolutely mauled by ATACMS or the fact that their SHORAD is somehow more incompetent and allows ISR drones to fly around directly over them. https://t.co/IMGIhZ4S6Y

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) May 24, 2024