Venäjän Geran-2 -vaanivassa aseessa on komponentteja seitsemästä maasta

Conflict Armament Researchin (CAR) tutkijat saivat heinäkuussa käsiinsä Venäjän Ukrainassa käyttämän kahden Geran-2-vaanivan aseen jäänteet. Venäjä oli laukaissut ne Ukrainaan aiemmin samassa kuussa.

Niiden rakenteen ja pääkomponenttien yksityiskohtaisen analyysin sekä aiemmin Ukrainasta dokumentoitujen tietojen perusteella CAR arvioi, että Venäjä on aloittanut oman versionsa tuotannon iranilaisesta Shahed-136-vaanivasta aseesta. Mediatietojen perusteella Venäjän piti aloittaa Shahed-tuotantonsa vasta ensi vuonna, mutta se näyttää saaneensa tuotannon käyntiin arvioitua nopeammin.

Vaikka aiemmin dokumentoiduissa Shahedeissa oli myös merkintä "Geran", ne olivat CAR:in tutkimusten perusteella kaikki iranilaisvalmisteisia Shahed-131- ja Shahed-136-drooneja. Niiden kotimaisen tuotannon alkaminen herättää kysymyksiä ulkomaiden vientirajoitusten toimivuudesta, etenkin kun lukuisa määrä niiden komponenteista on valmistettu helmikuun 2022 jälkeen.

Venäjällä valmistettu Geran-2 on tehty lähes kokonaan komponenteista, joissa on ulkomaisten yhtiöiden merkinnät, mikä on niille yhteistä iranilaisvalmisteisten Shahedien kanssa. CAR dokumentoi Geraneista yli 100 komponenttia, joiden tuotemerkit ovat – Venäjä mukaan lukien – seitsemän eri maan yrityksistä. Suurin osa tuotemerkeistä on kiinalaisia, sveitsiläisiä ja amerikkalaisia. CAR ei kuitenkaan julkaise tuotemerkkejä ennen kuin se on jäljittänyt niiden todellisen alkuperän.

Noin kolmannes komponenteista oli valmistettu vuosina 2020–2023 ja niistä 12 Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen 24. helmikuuta 2022. Kaikki kolme venäläistä komponenttia oli valmistettu tammi-maaliskuussa 2023.

CAR:n johtopäätös, että sen saamat kaksi Geran-2:ta on valmistettu Venäjällä eikä Iranissa, perustuu eroihin droonin lentorangassa ja laitteissa, mukaan lukien navigointijärjestelmä. Geran-2:issa on sama toimintaperiaate kuin Shahedeissa eli niistä löytyy satelliittinavigointi-, lennonhallinta- ja käynnistysyksikkö, mutta Geran-2:ssa ratkaisuja on virtaviivaistettu ja käytetty kotimaisia, taistelutestattuja moduuleja, joita CAR on löytänyt myös muista venäläisistä asejärjestelmistä.

Shahedeissa on neljä satelliittinavigointiin liitettyä antennia lentorangan ulkopuolella sekä yksi erillinen antenni. Geran-2:ssa neljä pääantennia on lentorangan sisällä osana Kometa-navigointiyksikköä, jota käytetään myös Orlan-10- ja Forpost-P-tiedusteludrooneissa. Yhdessä moduulissa on häirinnän tunnistava GNSS-siru.

Geran-2:n 3D-tulostetussa B101-lennonhallintayksikössä on tietokone, jossa on neljä kerrosta piirilevyjä, ja inertian laskentayksikkö. Shahedissa inertian laskentayksikkö ja navigointipiirilevy ovat kokonaisuus, jotka ovat erillään niihin liitetystä lennonhallintayksiköstä. Kumpikin drooni pystyy laskemaan sijaintinsa ilman satelliittiyhteyttä.

Shahedeista on tullut keskeinen osa Venäjän sodankäyntiä Ukrainassa. Kotimainen tuotanto antaa sille lisävarannon jatkaa nykyistä hyökkäysmalliaan. Yksinkertaistamalla Shahedin järjestelmiä uusilla ratkaisuilla, kuten Kometalla, Venäjä pystyy todennäköisesti tuottamaan Geran-2:ia nopealla tahdilla.

Venäjän Geran-2:een käyttämien kriittisten länsikomponenttien hankintakanavien tunnistaminen ja pysäyttäminen on äärimmäisen tärkeää, varsinkin kun samalla pystyttäisiin vaikuttamaan sen kykyyn tuottaa monenlaisia muitakin aseita.