Tältä näyttää USA:n massiivinen uusi meridrooni

Yhdysvaltain laivaston upseerin sosiaalisessa mediassa julkaisema kuva on paljastanut uusia tietoja maan kehittämästä Orca-meridroonista.

Boeing toimitti ensimmäisen miehittämättömän Orca XLUUV -sukellusveneen joulukuussa 2023. Se on ollut siitä lähtien laajassa testiohjelmassa. Naval News -sivuston mukaan Yhdysvaltain laivasto saa vuoden loppuun mennessä viisi uutta Orcaa.

”Erityisen suureksi miehittämättömäksi vedenalaiseksi alukseksi” luokitellun droonin keskiosasta löytyy kuvan perusteella suurehko luukuilla varustettu säilytystila. Moduuliin voidaan sijoittaa erilaista kalustoa tehtävästä riippuen.

– Siinä on suuret luukut ylhäällä ja mahdollisesti alhaalla, mikä sopisi miinoitustehtäviin. Sivuovien kautta alus voisi lähettää liikkeelle ja ottaa vastaan pienempiä vedenalaisia drooneja, merisodankäynnin ja sukellusveneiden asiantuntija H.I Sutton kirjoittaa blogissaan.

Asiantuntija arvioi Orcan pituudeksi noin 26 metriä ja ilman keskimoduulia 15,5 metriä. Dieselsähköinen moottori antaa noin 11 000 kilometrin toimintasäteen. Miehittämättömän sukellusveneen uppouma on noin 85 tonnia.

***UPDATE***

First look at US Navy’s Orca XLUUV with massive Payload Module https://t.co/LtW9VVdlfc

— H I Sutton (@CovertShores) June 12, 2024