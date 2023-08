Venäjän eversti: Tilanne rypäleammusten kanssa on kauhea – ”Menimme lankaan”

Venäjän armeijan Pjotr Shuvaloviksi esittäytyvä eversti kuvailee pitkässä Telegram-viestissään Ukrainan saamien rypäleammusten tehoa. Hän myös ihmettelee, miksi lukuja pitää manipuloida Venäjän eduksi, jos se johtaa ”kolossaalisiin” vaikeuksiin.

Everstin mukaan rypäleammusten vaikutuksia ei voi sivuuttaa.

– Ne niittävät joukkoja etulinjassa (eikä vain siellä), sekä infrastruktuuria selustassa.

– Meidän piti käyttää kaikki voimamme rypäleammusten toimitusten estämiseen Ukrainalle. […] Meillä oli tilaisuus. Mutta he huijasivat meitä, ja me menimme lankaan ja julistimme, että meillä on rypäleammuksia valtavat määrät, eversti avautuu.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu sanoi heinäkuussa, että mikäli Yhdysvallat toimittaa rypälepommeja Ukrainaan, myös Venäjä käyttää samanlaisia aseita.

Eversti kertoo nyt, että Venäjän varastot ovat pitkälti vanhentuneita, eikä tilanne raketinheittimien kanssakaan ole kovin hyvä.

– Nykytilannetta ei pysty peruuttamaan ja kun heikkoutesi on paljastunut, on tyhmää yrittää pelotella. Pääesikunta ymmärtää tämän jo, eversti analysoi ja toteaa, että miehet etulinjassa kärsivät nyt seuraukset.

Ukrainan on hänen mukaansa oppinut katkaisemaan joukkojen vahvistusten pääsyn rintamalle kuten myös vetäytymistiet, ja juoksuhauta ei suojaa rypäleammuksilta. Everstin mukaan venäläisten juoksuhaudoissa onkin vallinnut kaaosmainen tilanne.

– Laastari tai kiristysside ei pelasta, vaan rypäleammuksen osuman jälkeen tarvitset lääkärin hoitoa – jos onnistut jäämään eloon, hän toteaa.

– Tarvitsemme vastatykistötulta, mutta sitä ei ole. Tarvitsemme moniakin asioita, mutta ensimmäiseksi sitä, että vihdoin myönnämme ongelman olemassaolon ja aloitamme ratkomaan sitä, emmekä heittele ilmaan sanontoja, kuten ”aiomme nitistää teidät”.

Hän alleviivaa, että armeija tarvitsee ratkaisun.

– Rypäleammustilanne on kauhea ja kaikkein kauheinta on, että yritämme vaientaa ongelman.

– Tämä on jo yksittäisten kenraalien ja komentajien kykyjen ulottumattomissa. Olemme esittäneet uhkauksemme, mutta nyt pitäisi toimia, eversti pohtii.

Interesting, a bit long, post here from Russian Colonel Shuvalov discussing the effect of the Ukrainian cluster munitions

and how the Russian equivalents are not nearly as good if exist at all, showing how Shoygu's threats are empty.

(source: https://t.co/Bburalklwy):

