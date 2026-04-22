Venäjän eliitti raivostui Vladimir Putinille

Internetin käytön rajoitukset kuumentavat jo tunteita Venäjän huipullakin. Hyvistä lähteistään tunnetut venäläistoimittajat ja politiikan asiantuntijat Farida Rustamova ja Margarita Liutova kertovat Vlast-uutisikirjeessään, että Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n pyrkimykset hallita netin käyttöä herättävät niin suurta tyytymättömyyttä Venäjän liike-elämän eliitissä, että tilanteella uhkaa olla ”poliittisia seurauksia”.

Esimerkiksi nostetaan maaliskuussa järjestetty kokous, jossa Venäjän digiasioiden ministeri Maksut Shadajev ja paikalla ollut FSB:n edustaja käskivät Venäjän suurimpien operaattoreiden ja Internet-palveluntarjoajien johtajia allekirjoittamaan välittömästi asiakirjan, jossa yritykset sitoutuvat siihen, etteivät ne enää toimi VPN-yhteyksiä käyttävien asiakkaiden kanssa. VPN-yhteyksiä käytetään Venäjällä nettirajoitusten kiertämiseen ja muuhun oman liikenteen suojaamiseen.

– Johtajat raivostuivat pyynnöstä ja puhuivat medialle. Heidän valmiutensa kertoa asiasta toimittajille viestii heidän vihansa syvyydestä. Eliitin likapyykin peseminen julkisesti on ollut pitkään tabu, venäläistoimittajat kirjoittavat.

He siteeraavat Venäjän hallitusta lähellä olevaa lähdettä, jonka mukaan ”kaikki vastustavat Internet-rajoituksia paitsi FSB”.

Verkkouutiset on kertonut laajoista rajoitustoimista aiemmin muun muassa tässä jutussa.

Shadajevin järjestämää kokousta pidetään hyvänä esimerkkinä siitä, millaista tyytymättömyyttä Venäjän eliitissä nyt kuplii.

– Viha miljardeja dollareita [rajoitusten takia] menettävien Venäjän bisnesvaikuttajien parissa on erityisen voimakasta. Ja tilannetta pahentaa Kremlin haluttomuus keskustella asiasta, Rustamova ja Liutova sanovat.

Venäjän liike-elämän johto tapasi Vladimir Putinia maaliskuussa ja otti asian esiin diktaattorin kanssa. Putinille sanottiin, että nettisulut vaikeuttavat yritysten toimintaa ja ihmisten elämää. Hän kuitenkin sivuutti koko kysymyksen.

Asian kerrotaan nousseen uudestaan esiin, kun kokousta jatkettiin suljettujen ovien takana. Vladimir Putin ei Vlastin kahden lähteen mukaan suostunut perustelemaan nettirajoituksia tai luvannut muutosta tilanteeseen.

Internet-rajoitusten on arvioitu olevan eräs pääsyy Kremlin laskevan suosion takana.