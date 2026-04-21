Taas paha merkki Venäjän taloudessa – Vladimir Putin hyväksyi uuden veroasetuksen

Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut asetuksen pilottiohjelman käynnistämisestä. Ohjelma antaa Venäjälle tavaroita tuoville yrityksille mahdollisuuden lykätä tulliviranomaisten keräämän arvonlisäveron maksamista. Ohjelma on voimassa 30. kesäkuuta 2027 asti.
Asiasta kertoo meduza-sivusto viitaten RBC-mediaan.
Asetuksen nojalla maahantuojat voivat lykätä arvonlisäveron maksua jopa kolmella kuukaudella korottomasti.
Yritykset voivat osallistua ohjelmaan, jos ne täyttävät kolme ehtoa:
1) Niiden on oltava valtuutettujen taloudellisten toimijoiden rekisterissä ja/tai Venäjän taloudelle systeemisesti tärkeiden organisaatioiden luettelossa.
2) Niiden on toimittava yleisen verojärjestelmän mukaisesti ja maksettava kotimaista arvonlisäveroa.
3) Niiden on myytävä lykätyn veron alaiset tuonnit joko yksityishenkilöille, jotka eivät ole rekisteröityneet yksityisiksi elinkeinonharjoittajiksi, tai yrityksille, jotka myös toimivat yleisen verojärjestelmän mukaisesti.
Lykkäys koskee vain tulliviranomaisille maksettua arvonlisäveroa ja kattaa vain Euraasian talousunionin ulkopuolisista maista tuodut tavarat.
Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt yli neljä vuotta. Venäläiset talousasiantuntijat ovat viime aikoina varoittaneet jopa hallitsemattomasta talouden syöksykierteestä.
