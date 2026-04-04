Venäjä aikoo säilyttää internet-rajoitukset sodan jälkeenkin

Kreml aikoo pitää ankarat internetin käyttöä rajoittavat ja turvallisuusviranomaisille laajoja valtuuksia suovat sotatilalait voimassa myös Ukrainan sodan päättymisen jälkeen. Asiasta uutisoi Ukrainan valtiollinen tietotoimisto Ukrinform Ukrainan turvallisuusneuvoston tietojen perusteella.

Venäjän duuman ylähuoneen eli liittoneuvoston perustuslakivaliokunnan jäsen Andrei Klišas varoitti tiistaina, että lait pysyvät voimassa kunnes ne ”menettävät merkityksensä”.

– Kenties jotkut lait todetaan hyödyllisiksi, ja ne pysyvät voimassa vuosia, kun taas jotkut saatetaan poistaa erittäin nopeasti, Klišas totesi.

Klišas ei kuitenkaan kommentoinut, miten lakien merkityksellisyyttä aiotaan arvioida.

Ukrainan sodan alkamisen jälkeen duuma on hyväksynyt lukuisia kansalaisoikeuksia rajoittavia lakeja. Muun muassa sodan ja asevoimien arvostelu on kriminalisoitu, jonka lisäksi pääsyä internetiin ja pikaviestimiin on rajoitettu.

Uudet lait mahdollistavat vankeustuomioiden lisäksi myös kansalaisuuden peruuttamisen sekä omaisuuden takavarikoinnin.

Viime viikkoina internetsulut ovat laajentuneet jopa pääkaupunki Moskovaan, jossa asukkaat joutuvat nyt turvautumaan mobiili-internetkatkojen keskellä lankapuhelimiin.

Näyttääkin siltä, että alun perin tilapäisiksi tarkoitetuista rajoituksista on tulossa nyt pysyvä osa elämää Venäjällä.

Ukrainan turvallisuusneuvosto arvioi, että sota on ollut Venäjän turvallisuusviranomaisille kätevä tekosyy hallinnoida kaikkia elämän osa-alueita yhä ankarammin ottein.

– Diktatuurista tulee osa jokapäiväistä todellisuutta. Kaikkien sodanaikaisten rajoitusten tavoitteena on tehdä yhteiskunnasta mahdollisimman hallittavissa oleva ja valtioriippuvainen, turvallisuusneuvoston tiedotteessa todetaan.