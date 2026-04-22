Venäjä on väitetysti toteuttanut tykistöammus- ja farmakologisia testejä asevoimiensa vapaaehtoisiin arvioidakseen ammusten räjähdysten ja lääkeaineiden vaikutusta heidän taistelutehoonsa.

Ihmiskoetoiminnan on Meduza-median mukaan vahvistanut Venäjän puolustusministeriön alaisen sotilaslääketieteellisen tutkimuslaitoksen johtaja Sergei Tšepur jo vuonna 2019 julkaistussa sotilasaikakauslehti Voyennyy Zhurnalin artikkelissa.

Tutkimuslaitoksella on ollut kokeille puolustusministeriön antama lupa vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2023 Pietarissa pidetyssä konferenssissa Tšepur paljasti, että tykistöammusten vaikutuksia testattiin vapaaehtoisiin, jotta voitiin määritellä ”vihollisen miesvoiman tuhoamista tai lamauttamista” varten tarvittava ammustyyppi ja räjähdysvoima.

Kokeet toteutettiin linnoitteissa, joita oli rakennettu sekä Venäjän että Naton tyyppisiksi.

Tutkijat valvoivat koehenkilöiden verenkiertoelimistön ja hermoston vasteita ja keräsivät biologisia näytteitä, joiden avulla mitattiin, miten elimistön vauriot vaihtelivat etäisyyden mukaan 122 ja 300 millimetrin ammusten räjähtäessä.

Tutkimuksen mukaan koehenkilöillä esiintyi nopeita verenpaineen vaihteluita, neurologisia häiriöitä sekä kognitiivisten toimintojen ja aistien heikentymistä.

Tutkimuslaitos testasi erikseen suorituskykyä parantavia lääkkeitä ja muita ”korkeampaan hermotoimintaan” vaikuttavia aineita, joiden Tšepur sanoi vaativan kokeita ”terveillä, vapaaehtoisilla sotilailla” koe-eläinten sijasta. Testiohjelmissa arvioitiin myös suojautumista ääriolosuhteissa ja muita sotilassovelluksia.

Proekt-media kuvaa tutkimuslaitoksen tärkeää osuutta Moskovan kemiallisten aseiden ohjelmassa ja vihjaa, että Tšepur ohjeisti entisen venäläisen vakoojan Sergei Skripalin Britanniassa myrkyttäneitä tiedustelu-upseereita.

Tutkimusprojektejaan varten laitokselle avattiin 100 vuodepaikan kliininen tutkimuskeskus vuonna 2018 tehohoito-, leikkaus- ja hoitoyksiköineen, jotka tallensivat ensimmäisenä toimintavuotenaan tietoja yli 300 tapauksesta mukaan lukien henkilöitä, joihin oli testattu aseita, lääkkeitä ja rokotteita.