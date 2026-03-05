Venäjän budjettialijäämä paljon ilmoitettua suurempi – ero jopa 25 miljardia euroa

Venäjän talouden tilanne on virallisia lukuja heikompi. Saksan tiedustelupalvelun analyysin mukaan maan todellinen budjettialijäämä oli viime vuonna selvästi Moskovan ilmoittamaa suurempi.

Saksan parlamenttia ja hallitusta neuvovan ulko- ja turvallisuuspolitiikan instituutti SWP:n asiantuntija Janis Kluge kiinnittää asiaan huomiota X:ssä. Kluge on jakanut alla näkyvän Saksan tiedustelupalvelu BND:n arvioon perustuvan kuvaajan.

Virallisten lukujen mukaan Venäjän valtion budjettialijäämä oli vuonna 2024 3,49 biljoonaa ruplaa eli noin 38,2 miljardia euroa. Viime vuonna virallinen alijäämä pomppasi 5,65 biljoonaan ruplaan eli lähes 62 miljardiin euroon. Saksan tiedustelun mukaan todellinen alijäämä oli kuitenkin peräti 8,01 biljoonaa ruplaa eli noin 88 miljardia euroa.

Venäjän talouden asiantuntija Kluge päätyi vastaaviin lukuihin omassa viime joulukuun arviossaan. Tuolloin Kluge laski, että alijäämä nousee noin 8 biljoonaan ruplaan eli 3,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Venäjä on hyökkäyssodan aikana muuttanut budjettinsa rakennetta tavalla, joka tekee talouden todellisen tilan arvioinnista vaikeampaa. Osa sotaan liittyvistä menoista on siirretty budjetin ulkopuolelle tai valtion omistamien yhtiöiden kautta rahoitettavaksi.

Lisäksi Venäjä on käyttänyt kertaluonteisia tuloja ja rahastoja alijäämän paikkaamiseen. Tärkein niistä on kansallinen hyvinvointirahasto, jonka varoja on käytetty budjetin rahoittamiseen ja sotateollisuuden tukemiseen.

Samalla Venäjän talouteen kohdistuu useita paineita. Öljy- ja kaasutuloja heikentävät pakotteet sekä alennuksella myyty energia. Työvoimapula on pahentunut mobilisaation ja muuttoliikkeen vuoksi, ja inflaatio on pysynyt korkeana.

Monet talousanalyytikot arvioivatkin, että viralliset luvut antavat Venäjän taloudesta todellista vakaamman kuvan.

Joidenkin arvioiden mukaan Venäjän sotatalous on ajautumassa tänä vuonna jo suoranaiseen kriisiin. Hyökkäyssodan Ukrainassa lasketaan nielevän nyt jo noin 40 prosenttia Venäjän valtion menoista. Samalla tulot ovat romahtaneet. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää tässä jutussa.

