EKP valmis nostamaan korkoja jo huhtikuussa

Euroopan keskuspankin pääjohtajan Christine Lagarden mukaan EKP on valmis nostamaan korkoja jo huhtikuussa, jos Iranin sodan aiheuttama inflaatioshokki karkaa hallinnasta.

– Olemme valmiita tarvittaessa muuttamaan politiikkaamme missä tahansa kokouksessa, Lagarde sanoi keskiviikkoaamuna Frankfurtissa järjestetyssä konferenssissa. Asiasta uutisoi muun muassa Financial Times.

Lagarde korosti, että korkopäätösten tekeminen on tällä hetkellä liian aikaista, sillä päättäjien täytyy vielä arvioida odotettavissa olevan inflaatiopiikin luonne, suuruus ja kesto, mikä johtuu energian hinnan noususta.

Pääjohtajan mukaan ”ei kovin pitkäkestoinen ylitys” keskuspankin kahden prosentin inflaatiotavoitteesta voi edellyttää jonkinlaista maltillista rahapolitiikan kiristämistä.

Lagarden mukaan keskuspankin sitoutuminen kahden prosentin inflaatioon keskipitkällä aikavälillä on ”ehdotonta”.

Öljyn markkinahinta on liikkunut keskiviikkona yhä noin 100 dollarin barrelihinnassa.

Markkinat hinnoittelevat nyt, että EKP nostaa ohjauskorkoaan vuoden loppuun mennessä yli kahdella 0,25 prosenttiyksikön korotuksella. Ennen sotaa odotuksena oli korkojen pysyminen ennallaan tai lievä lasku.

EKP päätti pitää viime viikon kokouksessaan ohjauskoron ennallaan kahdessa prosentissa.

Lagarde sanoi keskiviikkona, että Lähi-idän konfliktin vaikutukset eivät vielä ole niin suuria, että keskuspankin pitäisi toimia välittömästi.

– Jos nykyinen shokki jää energiamarkkinoille, sen vaikutus laajempaan inflaatioon voi olla rajallinen, hän totesi.

Lagarde arvioi, että hintojen nousu, toimitushäiriöt ja laajemmat vaikutusriskit ovat toistaiseksi pienemmät verrattuna vuoden 2022 alun energiasokkiin, jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.