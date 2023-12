Venäjän aseiden komponentit tulevat pääosin USA:sta

Ukrainan kansallinen korruptiontorjuntavirasto NAZK julkaisi hiljattain tietokannan ulkomaisista komponenteista venäläisissä aseissa. Tietokanta sisältää 2 453 elementtiä, kuten mikropiirejä, transistoreja ja kondensaattoreita, joita käytetään Venäjän käyttämissä drooneissa, ohjuksissa ja elektronisen sodankäynnin järjestelmissä.

On silmiinpistävää, että ehdoton enemmistö venäläisten aseiden komponenteista on valmistettu Yhdysvalloissa, peräti 74 prosenttia kaikista NAZK:n analysoimista osista, 1 813 komponenttia. Venäjällä on valmistettu vain 0,04 prosenttia, 10 komponenttia, jotka ovat pääasiassa lennokkien, kuten Orlanin, GPS- ja muita navigointivastaanottimia.

Nykyään jo Venäjällä valmistettavien, pahamaineisten Shahed-lennokkien 44 sellaisesta osasta, joista alkuperämaa voidaan tunnistaa, 14 on valmistettu Yhdysvalloissa tai Kiinassa ja loput pääosin Saksassa, Sveitsissä, Alankomaissa ja Japanissa. Muissa aseissa amerikkalaisten komponenttien osuus on vielä suurempi, päävalmistajina Analog Devices ja Texas Instruments.

Ensimmäisen kerran Texas Instrumentsin mikroprosessorien löytymisestä Venäjän käyttämistä aseista uutisoi noin vuosi sitten brittiläinen tutkimuslaitos Royal United Services Institute (RUSI), jonka tutkijat purkivat Iskander-ohjuksen ja tutkivat sen kaikki osat. Yhtiö kuitenkin ilmoitti lopettaneensa myynnin Venäjälle ja Valko-Venäjälle jo helmikuussa 2022.

Suomen Pankin julkaisemassa tutkimuksessa todetaan suoran myynnin todellakin loppuneen, mutta Venäjän löytäneen vaihtoehtoisia tuotteita ja reittejä, joilla se pystyy kompensoimaan pakotteita asettaneista maista suoraan tulleet tuotevirrat. Heli Simolan tutkimus osoittaa Venäjän viennin Yhdysvalloista, Britanniasta ja EU:sta vähentyneen merkittävästi (65 prosenttia ylellisyystavaroissa ja 99 prosenttia kaksikäyttötuotteissa), mutta samalla vienti Kaukasukselle, Keski-Aasiaan, Kaakkois-Eurooppaan ja Kiinaan on kasvanut nopeasti.

Kiovan kauppakorkeakoulun raportin mukaan noin 60 prosenttia Analog Devicesin ja Texas Instrumentsin venäjälle vuonna 2022 päätyneistä tuotteista olivat osa Kiinan ja Kaakkois-Aasian maiden tuotantoketjuja. Venäjälle toimitetuista tuotteista 85–90 prosenttia välitettiin kiinalaisyritysten kautta, mukaan lukien Hongkong.

Toisinaan tuotteen polku on vaikea tulkita yksiselitteisesti, mikä vaikeuttaa pakotteiden toimeenpanoa. Tutkijoiden mukaan Texas Instruments tekee mikrosiruja esimerkiksi kiinalaiselle Imaxchip Technologylle, joka asentaa ne emolevyilleen, joita sitten löytyy venäläisistä ohjuksista. Venäjä menettää kykynsä valmistaa aseita vasta sitten, kun länsi alkaa tehokkaasti kontrolloida pakotteiden alaisia tuotteita. Tämä on yhä tekemättä.