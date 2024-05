Tämä on Vladimir Putinin strategia sodassa

Carnegie-keskuksen Venäjän ja Euraasian yksikön vanhempi tutkija Tatjana Stanovaja arvioi viestipalvelu X:ssä, ettei Venäjän presidentti Vladimir Putinin tavoitteena ole vallata Odessaa, Kiovaa eikä edes Harkovaa.

Stanovajan mukaan Putinilta ensinnäkin puuttuu armeija tähän. Toisekseen hän ei halua ryhtyä laajan mittakaavan taisteluihin. Sen sijaan keinona on Ukrainan kuluttaminen sodassa.

– Hänen strategianaan on Ukrainan sotilaallinen painostaminen, sotilaallisen infrastruktuurin heikentäminen sekä paikallisten pelottelu pakottaakseen Kiovan antautumaan ja hyväksymään Venäjän vaatimukset, Stanovaja kirjoittaa.

Asiantuntijan mukaan Putin ottaa sen, minkä uskoo saavansa pienemmällä sotavoiman käytöllä ja odottamalla Ukrainan kaatumista.

Stanovaja arvioi Putinin olevan halukas neuvottelemaan, mutta tiukasti Venäjän sanelemin ehdoin. Putinia huolettaa, että länsi ja Ukraina hyödyntäisivät mahdollisen tulitauon Ukrainan uudelleen aseistamiseen.

Putin ei myöskään ole halukas neuvottelemaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa, sillä hän ei usko Zelenskyin suostuvan Venäjän vaatimuksiin. Lisäksi Moskova on jo kuukausien ajan pyrkinyt viestimään länteen, että Zelenskyi on vaihdettava. Neuvottelukanava voi kuitenkin aueta Zelenskyinkin kaudella, jos hän tekee riittävästi myönnytyksiä.

Asiantuntijan mukaan Venäjän vaatimukset riippuvat etenkin siitä, mitä Yhdysvallat tekee Ukrainan mahdollisen Nato-jäsenyyden suhteen. Kyse on siitä, jääkö Ukraina Naton ulkopuolelle, ja mitä muita takeita neutraliteetista annetaan.

Toisekseen Putin haluaa Kiovaan itselleen myötämielisen hallinnon, jonka myötä Putin voi mahdollisesti joustaa aluevaatimuksistaan.

Jos näillä osa-alueilla ei tapahdu Venäjän haluamaa kehitystä, se jatkaa asiantuntijan mukaan hyökkäystään niin pitkään kuin katsoo tarpeelliseksi.

Putin does not aim to storm Odessa, Kyiv, or even Kharkiv. First, he lacks the army for that. Second, he does not want to engage in large-scale battles. His strategy is to impose on Ukraine military pressure, diminish military infrastructure, and intimidate locals to coerce Kyiv…

— Tatiana Stanovaya (@Stanovaya) May 17, 2024