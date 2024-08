Venäjälle karvas menetys: Satelliittikuvat näyttävät tuhot lentokentällä

Ukrainan viikonloppuna tekemä isku Morozovskin lentotukikohtaan Venäjälle näyttää avoimien lähteiden perusteella aiheuttaneen vakavia tuhoja.

Ukrainan sotilastiedustelu on jakanut Telegramissa satelliittikuvia Morozovskista.

Kuvien perusteella isku tuhosi täysin ainakin yhden Su-34-rynnäkkökoneen. Hävittäjä edustaa Venäjän ilmavoimien moderneinta kalustoa. Niitä on käytetty menestyksellä liitopommi-iskuissa rintamalla. Ukrainan asevoimat arvioi kahden Su-34:n saaneen lisäksi vaurioita. Niiden vieressä näkyy räjähdysten jälkiä.

Ukrainan iskun on kerrottu osuneen kentän ammusvarikolle. Satelliittikuvat ja sosiaalisessa mediassa jaetut kuvat ja videot vaikuttaisivat tukevan väitettä. Kuvissa näkyy vahingoittuneita rakennuksia ja laajoja palojälkiä.

Morozovskin tukikohta sijaitsee Etelä-Venäjällä. Sieltä on noin 130 kilometriä Venäjän miehittimän Ukrainan rajalle ja yli 300 kilometriä Ukrainan hallussa oleville alueille.

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt iskujen jälkeen alta löytyvää materiaalia tuhoutuneesta Su-34-koneesta ja kentän alueella tapahtuneesta massiivisesta räjähdyksestä.

Footages of destroyed Russian Su-34 during recent Ukrainian attack on Morozovsk airbase.

Plus additional footages of ammunition detonation and aftermath of the strikes. https://t.co/PurYUSczux https://t.co/u5FRTv7aJY pic.twitter.com/q3aGDdOBxE

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 6, 2024