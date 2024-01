Venäjälle iskettiin Suomen lähellä – asiantuntijan mukaan lisää on tulossa

Ruotsalainen Venäjä-asiantuntija Anders Åslund uskoo, että Suomen lähellä tullaan näkemään lisää Venäjän öljylaitoksiin kohdistuvia ukrainalaisten iskuja.

Ukraina on iskenyt viime aikoina toistuvasti öljykohteisiin syvällä Venäjän sisällä. Viimeisen muutaman päivän aikana iskuja on ollut kaikkiaan neljä. Niistä kaksi tapahtui lähellä Suomea. Verkkouutiset kertoi iskuista tässä jutussa.

Viime viikolla hyökättiin esimerkiksi Laukaansuun ja Pietarin satamien öljyvarikoille. Laukaansuun iskun sytyttämä palo sulki alueen vuorokaudeksi. Laukaansuun satamasta on meren yli 80 kilometriä Suomeen.

Pietarin öljyterminaaliin kohdistunut isku epäonnistui. Sen yksityiskohdat ovat hämärän peitossa, mutta selvää on, että suurta vahinkoa ei tapahtunut. Venäläislähteissä on väitetty, että hyökkäyksessä käytettyjä lennokkeja oli kolme, joista yksi ammuttiin alas terminaalin alueelle. Kahden on taas kerrottu harhautuneen elektronisen häirinnän takia ja pudonneen Suomenlahteen.

– Öljynjalostamoiden ja satamien ukrainalaiset pommitukset Laukaansuussa Itämerellä ja Tuapsessa Mustallamerellä ovat järkeviä strategisia hyökkäyksiä, jotka kohdistuvat Venäjän öljytuotteiden vientiin. Lisää on todennäköisesti tulossa, Anders Åslund kirjoittaa X-palvelussa.

Hänen mukaansa on ilmeistä, millaista hölmöyttä Venäjän on ollut keskittää Itämeren öljyliikennettään Pietariin.

Mikäli Ukrainan iskut todella jatkuvat, saatetaan niitä nähdä vielä paljon tätäkin lähempänä Suomea. Venäjällä on tärkeä öljyterminaali esimerkiksi Primorskin eli Koiviston satamassa 50 kilometrin päässä Suomesta. Uuraan satamasta on Suomeen taas vain 30 kilometriä. Siellä sijaitsee öljy-yhtiö Lukoilin keskeinen terminaali.

Ukraine's bombing of oil refineries & ports in Ust-Luga in the Baltic Sea and Tuapse at the Black Sea are sound strategic attacks on Russia's exports of petroleum products. More is likely. Russia's folly of great concentration to the Baltic Pipeline System to St. Pete is evident. https://t.co/P1OY0OL7hi

— Anders Åslund (@anders_aslund) January 26, 2024