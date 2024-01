Ukraina iskee Venäjän öljylaitoksiin Suomen lähellä, lennokkeja väitetään pudonneen Suomenlahteen

Ukraina on viime päivien tapahtumien perusteella ryhtynyt tekemään systemaattisesti iskuja venäläisille öljylaitoksille kaukana rintamasta. Krasnodarin alueen Tuapsessa liekehti eilen Rosneftin öljyvarikko. Se oli jo neljäs tällainen isku vajaan viikon sisällä.

Iskuja on Moscow Timesin koonnin mukaan ollut myös melko lähellä Suomea. Sunnuntaina räjähti Laukaansuussa Leningradin alueella. Kyseessä on eräs Venäjä tärkeimpiä satamia. Iskun aiheuttaman tulipalon sammutustöiden on kerrottu vieneen ainakin vuorokauden. Satama palasi toimintaan vasta eilen. Laukaansuun satamasta on vain hieman yli 80 kilometriä Suomen rannikolle. Paria päivää aiemmin yritettiin iskeä öljyterminaalille Pietarissa.

Venäläismedia Baza kertoi Telegramissa, että lennokkeja saattoi olla Pietarin iskussa kaikkiaan kolme, joista kaksi putosi väitetysti Suomenlahteen elektronisen häirinnän takia. Kolmannen taas kerrottiin saaneen osuman ilmatorjunnasta ja pudonneen sataman alueelle öljysäiliöiden väliin. Tämän kerrotaan sytyttäneen tulipalon, joka ei kuitenkaan aiheuttanut suurempia vahinkoja.

Iskut näin kaukana rintamasta herättävät väistämättä kysymyksiä muiden vastaavien kohteiden sijainnista. Niitä on parikin aivan Suomen lähellä. Esimerkiksi Primorskin öljyterminaali on 50 kilometrin päässä Suomen rajalta. Uuraan öljysatamasta on Suomeen taas vain 30 kilometriä.

Virallinen Ukraina on ollut vaitonainen siitä, miten iskut syvälle Venäjälle on tehty. Mikäli lennokit on laukaistu Ukrainan omalta alueelta, on niiden täytynyt matkata Venäjän ilmatilassa jopa noin 900 kilometriä kohteisiinsa. Ukrainalla on tiettävästi käytössään useita suurin piirtein näihin kantamiin kykeneviä lennokkeja.

The strike against Russian oil facilities in Tuapse, Russia, only days after the successful strike against the Ust-Luga terminal removes all doubt that we are dealing with a targeted effort to eliminate all major Russian oil and gas ports, so that they are rendered useless for… pic.twitter.com/mujqJVMcLA — (((Tendar))) (@Tendar) January 25, 2024