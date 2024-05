Nuorista skuuttikuskeista lähes joka kolmas ajanut alkoholin vaikutuksen alaisena

Alkoholin nauttiminen on yksi selkeimmissä syistä sähköpotkulaudoilla tapahtuviin onnettomuuksiin.

Pohjola Vakuutuksen kyselytutkimuksen mukaan 29 prosenttia skuuttia käyttäneistä nuorista on ajanut alkoholin vaikutuksen alaisena, vakuutusyhtiö kertoo tiedotteessa.

Viime vuonna Helsingissä HUSin päivystyksessä hoidettiin noin 300 sähköpotkulautailussa vamman saanutta potilasta.

HUSin tilastojen mukaan viime vuonna hieman yli neljännes onnettomuuksista tapahtui kuljettajan ollessa alkoholin vaikutuksen alaisena. Päihtynyt kuljettaja puhalsi keskimäärin 1,5 promillea.

Kyselytutkimuksen mukaan sähköpotkulaudat lisäävät kaikkien liikenteessä kulkijoiden turvattomuutta.

56 prosenttia jalankulkijoista on pelännyt turvallisuutensa puolesta sähköskuuttien vuoksi. Jopa puolet sähköskuuttaajista pelkää joutuvansa onnettomuuteen.

Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuuttamisesta vastaava johtaja Kristian Hiljanderin mukaan 44 prosenttia nuorista kuljettajista kertoo ajaneensa sääntöjen vastaisesti.

– Sähköpotkulauta on oiva kulkuväline etenkin kaupungissa, kun sillä liikutaan turvallisesti. On kuitenkin huolestuttavaa, että sattuneiden vahinkojen lisäksi myös läheltä piti -tilanteita on paljon, Hiljander sanoo tiedotteessa.

– Tuore kyselymme kertoo, että sähköskuutilla ajaneista nuorista peräti 44 prosenttia on ajanut kahden tai useamman henkilön kanssa samalla skuutilla, ajanut päihtyneenä tai temppuillut skuutilla. Nämä kaikki lisäävät merkittävästi riskejä vakaviin vahinkoihin.