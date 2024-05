Kotimaan matkoja suunnitellaan kesäksi enemmän kuin vuosiin

100 syytä matkailla Suomessa -kampanjan teettämän kyselyn mukaan jopa 75 prosenttia suomalaisista aikoo lomailla tulevana kesänä kotimaassa. Kysely povaa maaseutumatkailuyrityksille huippukesää.

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n mukaan erityisesti luontokohteet, mökkilomat, patikointi, retkeily, pyöräily sekä vesistöön ja hyvinvointiin liittyvät aktiviteetit ovat suomalaisten suosiossa. Maaseutumatkailuyritykset odottavat innolla alkavaa matkailusesonkia.

Vastaajista jopa 68 prosenttia kertoo matkailevansa pääasiassa vain Suomessa, ja joka viides (25 prosenttia) suosii kotimaassa lähimatkailua. Erityisesti 25–44-vuotiaat ovat innokkaita matkailemaan kotimaassa – heistä yli 80 prosenttia suunnittelee kotimaanmatkaa tänä kesänä.

Matkailuhalukkuus on tänä vuonna korkeampi kuin viime vuonna (69 prosenttia) tai vuonna 2019 (74 prosenttia), joka oli kotimaisilla yöpymismäärillä mitattuna yksi huippuvuosista.

Iloisesti palvelevissa maatilamatkailuyrityksissä onkin tyynyt pöyhittynä, aittakammarit tuuletettuina, kahvikupit kiillotettuina, polkupyörät huollettuina ja rantasauna nuohottuna kesäsesonkia varten.

– Suomalaiset hakevat lomiltaan helppoutta, rentoutumista, maittavaa ruokaa ja mukavia aktiviteetteja koko perheelle. Maaseutumatkailun vetovoima perustuu uniikkeihin matkailupalveluihin sekä maaseudun maisemissa ja luonnossa virkistymiseen ja rentoutumiseen. Maaseudulla matkailijat voivat myös nauttia puhtaasta kotimaisesta ruuasta ja kesän raikkaista juomista, MTK:n tiedotteessa todetaan.

Kesän valmistelut loppusuoralla

Matkamaalle.fi on ollut mukana 100 syytä matkailla Suomessa -kampanjassa vuodesta 2019 lähtien. Matkamaalle.fi tuo esille Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n jäsenyritysten monipuolisia matkailupalveluja.

– Kesä on kotimaan ja maaseutumatkailun kulta-aikaa. Maaseudun matkailuyrityksissä on valmistauduttu kesään positiivisissa tunnelmissa. Lämmin toukokuu on saanut suomalaisten ajatukset siirtymään kohti kesää, ja maaseutukohteet ovat suosittuja erityisesti perhejuhlien viettopaikkoina.

Maaseudun matkailukohteissa kesän valmistelut ovat jo loppusuoralla.

– Eläimet on siirretty tallista pihattoon, lampailta on kuorittu talviturkit, kukkapenkit on kuopsutettu, yrtit laitettu kasvamaan, padel-kenttä on puhallettu puhtaaksi ja vesitrampoliini hinattu keskelle järvenselkää, mainitsee matkailuyrittäjä Niina Sydänmaanlakka muutamia esimerkkejä Maatilamatkailu Tuhannen Tarinan Talosta.

– Kesäkausi on Tuhannen Tarinan Talossa erilaisten leirien, perhelomien ja -juhlien aikaa. Kalenteri on täyttynyt tasaisesti pitkin kevättä.