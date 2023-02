Venäjälle ilmestyi pahaenteisiä mustia kylttejä Vladimir Putinin puheen alla

Moskovan katujen varsiin on ilmestynyt pahaenteisiä kylttejä, joiden mukaan ”Venäjän raja ei pääty mihinkään”.

Kuvia kylteistä on julkaistu muun muassa sosiaalisen median palveluissa Telegramissa ja Twitterissä.

Kyltit ovat ilmestyneet katukuvaan Venäjän diktaattori Vladimir Putinin tiistaina pitämän puheen alla. Kansalaisia kehotetaan kylteissä myös ”katsomaan ja kuuntelemaan” Putinin tiistaina pitämää puhetta.

Pahaenteisten kylttien Venäjän rajojen päättymättömyydestä arvioidaan myös liittyvän Putinin pitämän puheen sisältöön. Tiistaina pitämässään puheessa Putin muun muassa puolusteli Ukrainassa aloitettua ”erikoisoperaatiota” sekä väitti länsimaita syylliseksi sotaan.

Puhetta seuraa torstaina 22. helmikuuta järjestettävä ”juhlatilaisuus” Moskovan Luzhniki-stadionilla, johon myös Putinin odotetaan osallistuvan.

Riippumattomat venäläiset uutislähteet kertovat, että kaikkia valtion työntekijöitä ja opiskelijoita on kehotettu osallistumaan tapahtumaan. Venäjän valtio on luvannut myöntää kaikille tapahtumiin osallistuville opiskelijoille ”vapautuksen opiskelusta” koko päiväksi.

1/ Preparations are underway in Russia for Vladimir Putin's annual address to the nation today. State employees and students have been ordered to attend a concert and rally, and ominous posters have appeared in Moscow proclaiming that "Russia's border does not end anywhere". ⬇️ pic.twitter.com/k9D9L1E9II

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) February 21, 2023