Kreml siirsi tuhansia taistelijoita Libyaan

Venäjä on viimeisen kolmen kuukauden aikana siirtänyt lähes 2000 taistelijaa Libyaan, paljastaa Radio Free Europen toimittaja Mark Krutov viestipalvelu X:ssä. Asia käy ilmi Radio Free Europen venäjänkielisen toimituksen, riippumattoman Verstka-median ja Wagner-yhtymää tarkkailevan All Eyes on Wagner-projektin yhteisselvityksestä.

Libyan strateginen merkitys Venäjälle on kasvussa, selvityksessä todetaan. Wagner-omistaja Jevgeni Prigozhinin eläessä Venäjän toimet Libyassa oli ulkoistettu lähinnä tämän yksityisarmeijalle ja joillekin sotilastiedustelu GRU:n toimijoille, mutta viime aikoina Venäjän puolustusministeriö on tiivistänyt välejään Itä-Libyaa hallitsevaan Libyan kansallisarmeijaan ja sen komentajaan, marsalkka Khalifa Haftariin. Syyskuisen Moskovan-vierailunsa yhteydessä Haftar tapasi niin presidentti Vladimir Putinin kuin puolustusministeri Sergei Shoigun. Venäjä kaavailee nyt laivastotukikohdan perustamista Libyaan, ja venäläistä sotakalustoa toimitetaan maahan jo nyt .

Libyalaisten lähteiden mukaan maahan on viimeisten viikkojen ollut sijoitettuna noin 1800 venäläistä sotilasta, joista osa on sittemmin siirretty Nigeriin. Venäläislähteen mukaan Libyaan siirrettiin alkuvuodesta sadoittain erityisjoukkojen sotilaita Ukrainan rintamalta. Tämä kertoo paitsi Venäjän parantuneesta sotaonnesta Ukrainassa, myös Libyan kasvavasta merkityksestä maalle, Krutov arvioi. Osa venäläissotilaista kouluttaa Libyassa nyt uusia Wagner-taistelijoita.

Libya on Venäjälle tärkeä useista syistä, selittää Pohjois-Afrikkaan erikoistunut tutkija Jalel Harchaoui. Maa tarjoaa Venäjälle tärkeän pääsyn Välimerelle, samalla kun Venäjä voi Libyasta käsin lisätä painetta EU:n ja Naton etelärajalla. Lisäämällä läsnäoloaan Libyassa Venäjä pyrkii tiivistämään välejään myös muihin arabimaihin, tutkija arvioi. Lisäksi Libya toimii Venäjän porttina Sahelin alueelle, missä maa on viime aikoina pyrkinyt kasvattamaan sotilaallista läsnäoloaan.

Toimittaja Krutov pelkää Venäjän pyrkivän välineellistämään siirtolaisaaltoja Välimerellä, viitaten myös Suomen itärajan hybridioperaatioon.

– Mielestäni ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Venäjä pyrkisi käyttämään Libyan tukikohtaansa EU:hun suuntautuvan laittoman siirtolaisuuden hallitsemiseksi, niin kuin se on tehnyt aikaisemmin Puolassa ja Suomessa, Krutov kirjoittaa X:ssä.

