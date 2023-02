Vladimir Putin: Länsi on syyllinen sotaan

Venäjän presidentti Vladimir Putin käytti kansankunnan tila -puheensa alusta noin puoli tuntia lännen haukkumiseen.

Puheensa alussa Putin perusteli ”erikoisoperaatiota” Ukrainassa. Hän väitti Venäjän tehneen kaikkensa ratkaistaakseen Donbassin tilanteen rauhanomaisin keinoin, mutta länsi ei ollut tähän sitoutunut.

– Selkämme takana oli valmisteilla hyvin erilainen skenaario, Putin sanoi BBC:n ja muiden uutissivustojen liveseurannan mukaan.

Presidentti toisti Venäjän propagandan väitteitä, joiden mukaan mukaan Ukraina yritti hankkia biologisia aseita ja ydinaseita.

Ukrainasta ja Donbassista on tullut Putinin mukaan ”täydellisten valheiden symboli”. Presidentti syytti länttä tekopyhistä lausunnoista, sopimusten noudattamattomuudesta ja pyrkimyksistä laajentaa puolustusliitto Natoa.

– Haluan toistaa: he ovat syyllisiä sotaan, ja me käytämme voimaa tämän pysäyttämiseksi.

Putinin mukaan Venäjä on kuitenkin avoin vuoropuheluun lännen kanssa turvallisuudesta.

Putin sanoi, että tällä viikolla pidetyssä Münchenin turvallisuuskonferenssissa Venäjää vastaan esitettiin monia syytöksiä. Hänen mukaansa länsi ”päästi hengen pullosta” ja ”syöksi koko maailman kaaokseen”.

– He eivät ota huomioon ihmisuhreja ja tragedioita. Heidän on jatkettava varastamista kaikilta naamioituen demokratian ja vapauden iskulauseilla.

Putinin mukaan länsi on jo 1800-luvulta lähtien yrittänyt riistä historiallisia osia Venäjästä. Tällä hän viittasi Ukrainaan. Hän syytti länttä Ukrainan vuoden 2014 vallankumouksen rahoittamisesta. Tämä hänen mukaansa johti ”russofobiaan” ja ”äärimmäiseen nationalismiin”.

Seuraavaksi Putin siirtyi puhumaan seksuaalivähemmistöistä.

– Perhe tarkoittaa miehen ja naisten välistä liittoa, hän sanoi ja viittasi ”jokaisen maan uskontojen pyhiin teksteihin”.

– Mutta länsimaat epäilevät näitä pyhiä tekstejä. Meidän on suojeltava lapsiamme rappeutumiselta ja rappeutumiselta, ja me teemme sen.

Putin ryhtyi puhumaan jälleen ”sotilaallisesta erikoisoperaatiosta”. Hän kertoo kirjoittaneensa laajan luettelon sotilasosastoista, joita hän halusi kiittää puheessaan. Lista oli presidentin mukaan kuitenkin liian pitkä luettavaksi.

Seuravaaksi hän kiinnitti huomiota sodan kotimaisiin vaikutuksiin. Hän kiitti muun muassa opettajia, rakentajia ja maanviljelijöitä.

Putin sanoi, että lännen tavoitteena on aiheuttaa strateginen tappio Venäjälle ja siirtää paikallinen konflikti globaalin vastakkainasettelun vaiheeseen.

– Me ymmärrämme kaiken ja reagoimme sen mukaisesti, koska tässä tapauksessa puhumme maamme olemassaolosta. Mutta he eivät voi olla ymmärtämättä sitä, että Venäjää on mahdotonta voittaa taistelukentällä, presidentti julisti.

Putin lupasi perustaa erityisen hallituksen järjestön, jonka tehtävänä on tarjota kohdennettua apua sotilaille ja heidän perheilleen.

LUE MYÖS:

Venäjälle ilmestyi pahaenteisiä mustia kylttejä Vladimir Putinin puheen alla