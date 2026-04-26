Venäläinen sotabloggari Mihail ”Rybar” Zvintšuk sanoo Z-kanava Polit Navigatorin haastattelussa, että Venäjän kannalta ”tapahtumat taistelukentällä ovat muuttuneet täysin toivottomiksi”.

– Se on vain pelkkää sotaa. Jopa ukrainalaiset ovat ymmärtäneet, että kyse on vain merkityksettömistä mummokylistä.

”Mummokylillä” (ven. babko-sela) Zvintšuk viittaa kyläpahasiin, joista kaikki asukkaat ovat lähteneet evakkoon muutamaa mummoa lukuun ottamatta.

Sotabloggari valittaa, että ukrainalaiset ovat muuttaneet ajattelutapaansa, eivätkä enää välitä pitämään joukkojaan etulinjassa perinteisessä mielessä.

– He eivät enää edes vaivaudu ilmoittamaan vallatuista asutuskeskuksista. – Heidän tarkoituksenaan on vain tuhota mahdollisimman paljon venäläisiä sotilaita.

Zvintšukin mukaan ”edistystä ei tapahdu”, koska ukrainalaissotilaita ei aseteta vaaraan eli venäläiset eivät pääse tuhoamaan ukrainalaisjoukkoja. Kun ukrainalaisia ei ole etulinjassa, ei heidän tarvitse taistella venäläisiä vastaan, vaan he voivat keskittyä tuhoamaan näitä etäältä.

Tämä on strategia, josta Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi on puhunut ”laadullisesta sopeutumisena” vihollisen määrälliseen ylivoimaan, kuten Verkkouutiset kertonut tässä.

– Valitettavasti meidän lähestymistapanamme on edelleen jonkin pesäkkeen tai kalustoyksikön tuhoaminen, vaikka se olisi hylätty sen sijaan, että keskittyisimme yhden arvokkaan vihollisen tuhoamiseen.

Zvintšukin mukaan venäläisten ei pitäisi ”missään nimessä luovuttaa”, vaan omaksua ukrainalaisten toimintatapa. Nykyinen tilanne on ”todella surkea”.

– Me pompimme Kupjanskin ympärillä väitellen siitä, olemmeko vallanneet sen vai emme. Me pompimme näiden mummokylien ympärillä, jotka joskus valtaamme, ja sitten vihollisen kanssa taistelemme niistä raunioista.

Sotabloggari viittaa ilmeisesti amerikkalaisiin neuvottelijoihin ja sanoo asian olleen jo ”pitkään naurunaihe Lännessä” eivätkä edes ”neuvottelijat ymmärrä, miksi venäläiset ja ukrainalaiset taistelevat näistä kylistä”. Hänen mukaansa ”läntisen ihmisen näkökulmasta tätä on vaikea ymmärtää”.