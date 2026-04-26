Kansan tyytymättömyys kasvaa – Kreml on neuvoton

Venäläiset ovat yhä tyytymättömämpiä niin maan talousalhoon kuin internetkatkoihin, kertoo brittilehti The Times. Samaan aikaan Kremlissä ei tiedetä, miten kapinahenkeä saataisiin rauhoitettua.

Viime viikolla Monacossa asuva venäläinen malli ja entinen TV-tähti Victoria Bonja syytti videolla Kremliä kyvyttömyydestä puuttua maata riivaaviin ongelmiin. Videota on sittemmin katsottu huimat 30 miljoonaa kertaa.

– Tiedättekö, mikä vaara on? Ihmiset lakkaavat pelkäämästä, heidät painetaan jouseksi, ja yhtenä päivänä se jousi ponnahtaa, Bonja sanoi.

Bonja myös väitti, että viranomaiset eivät halua kertoa presidentti Vladimir Putinille huonoja uutisia. Kreml tyrmäsi myöhemmin väitteen.

Mielipidetiedustelut kuitenkin osoittavat, että Putinin suosioluvut ovat laskeneet alemmas kuin koskaan aiemmin Ukrainan sodan aikana. Totaalisesta mediatilan hallinnasta ja opposition nujertamisesta huolimatta vain 66 prosenttia venäläisistä on tyytyväisiä presidenttiinsä. Luku on laskenut 11 prosenttiyksikköä joulukuusta.

Jopa systeemioppositioon kuuluva kommunistipuolue ja sen puheenjohtaja Gennadi Zjuganov on avannut sanaisen arkkunsa asiasta. Systeemioppositiolla tarkoitetaan oppositiota esittäviä, mutta todellisuudessa Kremliä tukevia poliittisia ryhmiä, joiden tarkoituksena on luoda illuusio demokratiasta.

Zjuganov kuitenkin puhui varsin kovasanaisesti maan tilanteesta.

– Olemme sanoneet kymmenen kertaa, että talous romahtaa. Ensimmäinen vuosineljännes oli katastrofi. Jos emme ryhdy kiireellisiin rahallisiin, taloudellisiin ja muihin toimiin, niin syksyllä kohtaamme saman kuin vuonna 1917, kommunistipuolueen johtaja ärähti.

– Sitä meillä ei ole oikeutta toistaa.

Zjuganovia on ärsyttänyt myös se, että Kreml on reagoinut Bonjan väitteisiin, mutta ei kommunistipuolueen vaatimuksiin.

Poimintoja videosisällöistämme

– Teimme kaikkemme tukeaksemme Putinia, hänen strategiaansa, hänen politiikkaansa. Ja sitten tämä neiti Monacosta, häntä he kuuntelivat, Zjuganov harmitteli.

Kreml-mieliset toimijat taas ovat ottaneet Bonjan hampaisiinsa. Hiljattain Venäjän valtiollisen television propagandisti Vladislav Solovjov sekä Yhtenäinen Venäjä -puolueen kansanedustaja Vitaly Milonov syyttivät häntä prostituoiduksi.

Bonja ei tästä hätkähtänyt, vaan julkaisi tekoälyllä tehdyn videon, jossa Hämähäkkinaiseksi pukeutunut Bonja hakkasi Solovjovia ja Milonovia. Hän myös linjasi, että ei kadu toimintaansa.

– Haluan kysyä kaikilta meiltä naisilta kysymyksen: emmekö huomanneet hetkeä, jolloin naisia alettiin loukkaamaan kansallisilla TV-kanavilla? Bonja kysyi.

Kaikesta huolimatta Putin ei näytä juurikaan huomioivan venäläisten mieliä painavia huolia. Kriitikkojen mielestä Putin keskittyykin vain Ukrainan sotaan ja neuvostoaikoihin.

Keskiviikkona presidentti määräsi, että turvallisuuspalvelu FSB:n poliisikoulun nimeen on lisättävä takaisin neuvostoaikaisen salaisen poliisin johtajan Felix Dzerzhinskyn nimi. Nimi oli poistettu Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen vuonna 1993.

Venäjä-asiatuntijan Tatjana Stanovajan mukaan ikääntynyt Putin saattaakin pian menettää maan hallinnan internetsulkujen aiheuttaman vastareaktion vuoksi.

– Hän ei saa aikaan rauhaa Ukrainassa tai voita aloittamaansa sotaa. Putinin myyntivaltti oli aina voima. Heikosta Putinista ei ole hyötyä kenellekään, mukaan lukien maan turvallisuuspalvelulle, Stanovaja totesi Carnegie Russia Eurasia Centre -ajatuspajan kirjoituksessa.