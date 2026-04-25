Ukraina tuhonnut 25 miljardin edestä Kremlin sotakonetta

Ukrainan asevoimien komentaja, kenraali Oleksandr Syrskyi kertoo tavanneensa Naton ja Euroopan unionin sotilaskomiteoiden puheenjohtajat amiraali Giuseppe Cavo Dragonen ja kenraali Seán Clancyn.

Syrskyi kertoi tapaamisessa, että maan asevoimat ovat tuottaneet Venäjän sotateollisuudelle ja sotilasinfrastruktuurille 25,5 miljardin dollarin välittömät ja välilliset tappiot. Hän myös sanoi maan asevoimien jatkavan iskuja Venäjän sotateollisuutta ja infrastruktuuria vastaan.

Lisäksi Syrskyi kertoi eurooppalaisille kollegoilleen rintamatilanteesta. Merkittävistä kalusto- ja miestappioistaan huolimatta venäläiset kieltäytyvät keskeyttämästä hyökkäyksiään.

Jo neljättä kuukautta peräjälkeen Ukrainan drooniyksiköt ovat poistaneet taistelukentältä venäläissotilaita enemmän kuin Venäjä kykenee uusia tilalle värväämään. Tämä on osa ”Ukrainan asevoimien laadullista lähestymistapaa, jolla pyritään neutralisoimaan viholliseen määrällinen etu”, kertoi Syrskyi.

Syrskyi myös kertoi myös Ukrainan asevoimien kriittisistä tarpeista. Venäjän jatkuvien ilmahyökkäysten takia ilmapuolustus on Ukrainalle edelleen ensisijainen. Hän myös ilmaisi kiitoksensa Ukrainan avustamisesta PURL-ohjelman ja Naton turvallisuusavun (NSATU) kautta. Syrskyi myös kiitti Euroopan unionia yli 90 000 ukrainalaissotilaan kouluttamisesta EUMAM-sotilasavustusohjelmassa. Ukrainalaiskenraali korosti tämän koulutuksen jatkamisen olevan myös tärkeää.