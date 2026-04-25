Renew Democracy Initiative-ajatuspajan johtaja, venäläinen oppositiopoliitikko ja shakin suurmestari Garri Kasparov ihmettelee Puolan television TVP Worldin haastattelussa, miksi muuten populistinen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei välitä amerikkalaisen suuren yleisön tuesta Ukrainalle.

– Poliittiselta vaistoltaan populistinen Trump, joka muuten aina seuraa yleistä mielipidettä, jättää yhä huomiotta amerikkalaisyleisön tuen Ukrainalle, joka on kasvanut häneen omassa MAGA-kannatusryhmässsäänkin, ihmettelee Kasparov.

Kasparovin mukaan ”tämä kertoo siitä, että Trumpilla on jotain tärkeämpi syitä tässä asiassa kuin amerikkalaisten yleinen mielipide”.

– On traagista, että Yhdysvallat asettuu avoimesti Venäjän puolelle. Katsotaan vaikka YK:ta. Amerikka ei koskaan äänestä yhdessä Ukrainan ja eurooppalaisten liittolaistensa kanssa. Se asettuu aina Venäjän, Valko-Venäjän, Nicaraguan ja Pohjois-Korean kannalle. Kyse on mielikuvituksen rajat ylittävästä häpeästä, päivittelee Kasparov ja jatkaa:

– Amerikan maine on kärsinyt niin pahasti, ettei varmaan edes seuraava presidentti kykene sitä yksin korjaamaan. Luultavasti tulee kestämään kauan ennen kuin ihmiset voivat jälleen luottaa Amerikkaan – maahan, joka oli toivon majakka ja demokratian puutarha silloin, kun itse lapsena kasvoin rautaesiripun toisella puolen Neuvostoliitossa.

”Yhdysvallat ei suostu näkemään strategista kokonaiskuvaa”

Kasparov ihmettele ylipäätään Yhdysvaltojen strategiaa tai pikemminkin sen muutetta. Hänen mielestään Iranin sodan osaltakaan ei voida puhua ”diplomaattisesta prosessista”.

– En tiedä voidaanko puhua diplomaattisesta prosessista näissä keskusteluissa, koska prosessi edellyttäisi, että taustalla olisi jokin strategia.

Kasparov huomauttaa, että Yhdysvallat toimii yksipuolisesti, eikä ole määritellyt tavoitteitaan tai toiminut yhteistyössä liittolaisten kanssa.

Hänen mukaansa Trumpin ydinongelma ei ole kuitenkaan suunnittelun puute, vaan hänen hallintonsa haluttomuus hyväksyä laajempaa strategista kokonaiskuvaa. Trump on halunnut erottaa Iranin ja Ukrainan sodat toisistaan, eikä näe Venäjän olevan Iranin liittolainen länsivastaisessa taistelussa.

– Erottamalla nämä kaksi sotaa toisistaan Trump on tehnyt pahimman geopoliittisen virheensä.

”Syövän kanssa ei voi neuvotella”

Kasparov korostaa, ettei Iranin kanssa voi päästä kompromissiin tai neuvottelutulokseen.

– Jos Iran selviää tästä Yhdysvaltojen hyökkäyksestä, tilanne voi muuttua pahemmaksi. Yhdysvaltojen Persianlahden-liittolaiset, monarkiat, ovat varmasti paniikissa, koska Iran voi muuttua nyt paljon sotaisemmaksi. Maalla ei ole enää mitään syytä olla rikastamatta uraania.

Samasta syystä ei voi myöskään neuvotella Vladimir Putinin kanssa.

– Putin haluaa voittaa sodan. Putin haluaa tuhota Ukrainan valtion.

Kasparov huomauttaa, että tämä on Putinin päätavoite, eivätkä mitkään tauot tai neuvottelut voi sitä muuttaa.

– Vladimir Putin pyrkii levittämään sotaa. Se on kuin syöpä. Syövän kanssa ei voi neuvotella. Se pitää leikata pois.